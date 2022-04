Saltillo: denuncia acoso laboral y despido injustificado por parte de gerente

Una exempleada de una empresa que ofrece servicios de televisión e internet acudió ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) para poner una denuncia por presunto acoso laboral y despido injustificado.

Carolina Rancaño Arrioja señaló directamente a la gerente de módulos de la compañía de telecomunicaciones, Xóchitl Palacios Rodríguez, por accio-nes que, dijo, perjudican su integridad psicológica, física y económica.

Rancaño Arrioja, quien laboró en esta compañía por casi un año y medio, explicó que desde su ingreso como promovendedora constantemente era humillada por la gerente de módulos cuyo trato hacia el resto de los empleados es despótico.

Esto a pesar de que la afectada señaló que en varias ocasiones alcanzó el nivel plata por su récord de ventas del servicio, pues cumplía a cabalidad con su trabajo.

“Fui excelente vendedora, me da mucho coraje, tristeza e impotencia que por esa señora me quede yo fuera. Siempre di el 100”, refirió.

La molestia de Xóchitl se debía a las frecuentes quejas de Carolina por el mal estado en el que se encontraban los módulos instalados en diversas tiendas de autoservicio de la ciudad.

“Están maltratados, horribles, todos, dan vergüenza. La gerente no sabe administrar los módulos”, se quejó Rancaño.

Sin embargo, el acabose fue cuando a Carolina le tocó calificar, a través de una aplicación de la empresa, a la gerente Xóchitl Palacios, a su coach y a varios de sus compañeros.

Carolina contó que en febrero, mientras ella se encontraba laborando en su módulo, en un súper al sur de la ciudad, otra empleada de nombre María Guadalupe Zavala llegó sin previo aviso para reemplazarla.

Minutos más tarde se presentó la gerente de módulos, Palacios Rodríguez, solo para correrla de su puesto de trabajo sin justificación alguna.

“Me dijo que yo me quitara con mi mugrero y que me desapareciera de su vista. Me corrió abusando de su autoridad sin tener razón. Yo no estaba haciendo mal uso del módulo. Yo estaba en mi horario, en mi espacio”, contó la denunciante.

El hecho derivó en una discusión entre Xóchitl Palacios y Carolina Rancaño que terminó sin golpes, pero sí con palabras ofensivas por parte de ambas.

“Me alteré y le dije ‘yo no me voy de este módulo y tú no eres mi jefa....’, dijo ‘sí yo soy tu jefa’ y sí, usé una mala palabra, pero fue en defensa propia”.

Carolina no se percató de que la empleada Guadalupe Zavala había grabado la pelea que después presentó ante los directivos de empresa de telecomunicaciones para acusarla.

“Cosa que es delito, el Código Penal dice que nadie puede grabar a una persona sin su consentimiento”.

Como consecuencia del pleito, Carolina fue removida de su puesto como promovendedora y reubicada como vendedora en calle.

“Me llaman a recursos humanos a firmar mi baja o que me vaya yo a cambaceo que porque yo le falté al respeto a la señora Xóchitl, o sea ¿cómo?”.

A pesar de que, como empleada de módulo, Carolina había logrado el nivel plata por sus altas ventas, un buen sueldo, además de jugosas comisiones.

“Yo no puedo estar así porque no me lo merezco, esa es una violación a mi contrato porque yo estoy como vendedora de módulo, No merezco ese trabajo de cambaceo y no me voy a quedar callada. Yo tenía muy buen salario, muy buenas comisiones, pero porque yo me lo gané”.

Rancaño Arrioja denunció también que la empresa ha cambiado de outsourcing tres veces en un año, situación que se ha reflejado en el bajo puntaje de Infonavit de los empleados.

“Esto perjudicó en el puntaje de todos los empleados de Totalplay”, dice Carolina Rancaño.

SE BURLA DE DEMANDA, SEÑALA AFECTADA

Inconforme con la situación Carolina recurrió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para denunciar a Xóchitl Palacios, la gerente de módulos de la empresa, y demandar su reinstalación como promovendedora con todas las prestaciones que el puesto amerita.

“Cuando le llevé la demanda, Xóchitl se burló, dijo ‘yo no voy a ir, voy a mandar a mis abogados’, le dije ‘no, porque te estoy demandando a ti’. Y como yo ha habido mucha gente humilladas, vejadas, lastimadas por esta persona. Que se unan...”.

VANGUARDIA buscó a Xóchitl Palacios para que diera su versión en torno a estas acusaciones, pero se negó a declarar.