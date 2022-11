Saltillo: Denuncian alumnos del ICN a maestros por acoso sexual, homofobia y malos tratos

El día de ayer alumnos y el director del ICGN . Héctor Pineda , sostuvieron una reunión en la que no llegaron a acuerdos; personal de la Secretaría de Educación se presentó por algunos minutos y este viernes, la escuela no tuvo clases bajo el argumento de falta de maestros.

“El rector a una de las alumnas la encerró en su oficina para ver cómo se podían conocer mejor. Haciendo insinuaciones sexuales. En el acumulado hay 60 alumnos afectados, no solo estudiando, si no también ex alumnos”, reveló Gerardo Rodríguez Cepeda, abogado que acompaña y asesora a los jóvenes.

La técnica que utilizan es dar de baja temporal al profesor y luego lo reincorporan. Los alumnos que denuncian son expulsados. “La semana pasada a uno lo sacaron a golpes de la institución”.