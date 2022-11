Han pasado cinco meses del suicidio de la niña y su defensa no puede levantar una segunda denuncia por abuso contra el subdirector de la primaria

Valentina se quitó la vida el 9 de junio pasado, tras ser víctima de abuso. Nueve días después, el subdirector de la institución, identificado como Gerardo, fue señalado de abuso sexual por parte de otra alumna y detenido por autoridades ministeriales.

“Las niñas no se tocan, no se abusan, no se matan”, es el reclamo escrito en mantas y pancartas. “No estamos todas, nos falta Valentina”, gritaban los manifestantes.

A cinco meses de la muerte de Valentina, la protesta fue para exigir que la Fiscalía de Homicidios, que dirige Beatriz Vázquez, que permita a la defensa de los deudos de la niña hacerse de la carpeta de investigación del suicidio para poder levantar una segunda denuncia contra el docente por abuso.

Ropa y juguetes de Valentina fueron colocados en el suelo de la Plaza de Armas, este modo de protesta dijeron era para hacer ver a autoridades y ciudadanos que falta una niña y que se vida fue truncada de forma violenta.

A pesar de la congestión vehicular generada por el cierre de calles, los automovilistas mostraron su respeto a la protesta y desfogaron las calles tomadas.