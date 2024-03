Saltillo, ¿la ciudad más educada de México?

Por otro lado, ciudades como Ciudad de México, Nezahualcóyotl, Puebla, Ciudad Juárez y León fueron identificadas con los ciudadanos más “maleducados” según los resultados del estudio.

Esta revelación generó diversas reacciones en las redes sociales, causando polémica, puesto que la capital de Coahuila tiene fama de no saludar, no ser cortés al manejar y no ser de los más empáticos.

¿CUÁLES SON LOS COMPORTAMIENTOS EVALUADOS?

Los comportamientos considerados “maleducados” que fueron evaluados son: obstruir el tráfico al estacionarse, no recoger el excremento de sus mascotas en la vía pública, distraerse con el celular en espacios públicos, arrojar basura en la calle, no ceder el asiento en el transporte público, saltarse las filas, desobedecer los semáforos, ser desconsiderado con el personal de servicio, no respetar los carriles para bicicletas e invadir el espacio personal de los demás.