Saltillo: llaman a detección de fibrosis quística

La Asociación Mexicana de Fibrosis Quística, en conjunto con la asociación civil Por Un Respiro Mejor y el Colegio de Pediatría Capítulo Saltillo, llevarán a cabo una jornada de detección del padecimiento en niños y niñas sospechosos o con síntomas.

Las pruebas de cloro en sudor serán coordinadas por la neumólogo pediatra egresada a la UNAM, Julia María Martínez Morales, quien señaló que es una prueba que no se hace en Saltillo sino en Monterrey o de la Ciudad de México.

En esta ocasión, lo que se hace es tratar de apoyar a los niños que ya tienen el diagnóstico y ayudar a que se hagan más diagnósticos oportunos.

Agregó que dicha enfermedad podría ser muy grave, si no se diagnostica o no se trata por lo que se encuentran en la etapa de reunir a niños que pudieran tener la enfermedad y hacerles la prueba.

“Es una prueba muy sencillita que no duele, que no pica, que junta sudor de un bracito y lo manda a analizar, los candidatos a realizarse la prueba son menores que estén muy desnutridos, que no crezcan, niños que tengan neumonías de repetición o siempre todos con flemas.

También niños que suden mucho, que se hayan deshidratado antes, o niños que tengan también positivo al nacer para fibrosis”, explicó la pediatra y neumóloga.

ÓRGANOS QUE ATACA

La doctora Julia Martínez también explicó que este padecimiento crónico ,que puede ser hereditario, afecta a todos los órganos, pero más a los pulmones y el sistema digestivo.

“Hace que las flemas sean muy espesas y que los niños y niñas presenten dificultad respiratoria ya que se acumula en las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas”, manifestó.

Por su parte la doctora Anaid Dordelly, presidenta del Colegio de Pediatría, hizo un llamado a los padres de familia que hayan identificado alguno de los síntomas para que acudan a realizarse esta prueba y tener diagnóstico y tratamiento oportuno.

Señaló que más actividades como esta, en beneficio de las niñas y niños de Saltillo se llevarán a cabo durante su cargo como presidenta al frente del Colegio y exhortó a la población en general para u cuidado integral de las infancias.