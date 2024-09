Saltillo: multan a 5.5 personas al mes por manejar moto sin casco

Los motociclistas que circulan sin casco en Saltillo han sido multados un 35 por ciento menos en los primeros seis meses del 2024 en comparación con la frecuencia del 2023.

Según datos de transparencia publicados por el Municipio, en los primeros dos trimestres del año en curso se infraccionaron a 33 personas por dicho motivo.

El Reglamento de Tránsito y Movilidad de Saltillo (RTYT) establece en su artículo 61, fracción VII, que los conductores de este tipo de vehículos, así como sus acompañantes, deben portar casco.

En comparación, en 2023 fueron 51 las personas que fueron infraccionadas por ese motivo, lo cual constituye una multa que va de 10 a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de mil 857 a mil 628.55 pesos.

La cantidad del 2024 también es menor a lo acumulado en los primeros seis meses del 2022, cuando se registraron 45, es decir, 12 infracciones menos.

En el año en curso se multa a 5.5 personas en promedio cada mes por manejar o tripular una motocicleta sin casco, es decir, poco más de una por semana.

SE REGISTRAN 4 MUERTOS EN AGOSTO

En los primeros 26 días del mes de agosto, en Saltillo se registraron cuatro personas fallecidas, las cuales involucraron a cuatro jóvenes, dos de ellos adolescentes.

Dichos accidentes han conjuntado factores como impactos con vehículos de transporte de personal o de carga, así como el traslado de dos o hasta tres pasajeros en la misma motocicleta.

Además, cabe mencionar que otros tres percances que involucraron motocicletas y pasajeros de las mismas fallecieron en el mismo mes de agosto en otros municipios de la región sureste de Coahuila, como fueron dos casos en Ramos Arizpe y uno más en Parras.

SERVICIOS DE EMERGENCIA PERCIBEN AUMENTO

Miembros de servicios de emergencia como Bomberos y Cruz Roja mencionaron este año que han percibido un aumento en la atención de accidentes automovilísticos, particularmente los que involucran motocicletas.

De acuerdo con Juan Carlos Rocha, coordinador de Socorros y Capacitación de la Cruz Roja, de 2023 a 2024 aumentaron los accidentes vehiculares aproximadamente en un 150 por ciento.

“Además, aumentó el grado de lesión; ahorita hay más lesionados graves e incluso más pacientes que pierden la vida por las condiciones vehiculares en las que ven involucradas muchas cosas, desde el no uso de sistemas de seguridad, la ingesta de alcohol, el uso del teléfono, el no respetar límites de velocidad. Todo eso aumenta el grado de lesión”, explicó en julio de este año.

AUMENTARON LOS ACCIDENTES POR MOTOCICLETAS

Por su parte, Omar Castillo y Antonio Muñiz, miembros del cuerpo de Protección Civil y Bomberos de la ciudad, indicaron percibir que en los últimos 10 años, la emergencia que más ha aumentado su frecuencia de atención son los choques por motocicleta.

“Sí hay más probabilidad de que pasen accidentes con motociclistas y sobre todo porque ahora sí que son niños, son adolescentes. Yo, por ejemplo, manejo una moto desde hace tiempo y no me he accidentado así a tal punto de que ocupe hospitalizarme”, comentó Muñiz.

EN 2023, SOLO 8 INFRACCIONES MÁS QUE MUERTES

De acuerdo con datos de la Cruz Roja Mexicana, de enero a septiembre del 2023 se registraron alrededor de 75 muertes de motociclistas. En el mismo período de tiempo, transparencia del municipio registra 83 infracciones por no utilizar casco.

“Han aumentado muchísimo; el año pasado eran 1 cada 7 días, hoy es 1 diario. Antes era 1 a la semana por las bebidas alcohólicas; hoy es 1 o 2 diarios y más muertes. Los motociclistas también son vehículos, deben tomar su carril, no deben circular entre los coches; si quieren que los demás conductores los respeten, ellos también deben tomar su papel como conductores.”

“En el año tenemos como 75 (muertes) de motociclistas en Saltillo, el año pasado fueron como 30; se nos están disparando las muertes en los accidentes y posteriores porque quedan con lesiones. Cada 7 días son 1 o 2, por no usar el casco, exceder los límites de velocidad, meterse entre los vehículos y llevar más de 2 personas en la moto porque llevan hasta la familia”, señaló Gloria Guillén, coordinadora de Prevención de la Delegación en septiembre del año pasado.