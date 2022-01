Saltillo: Pandemia de COVID convierte a menores en escape de la ira de sus padres

La normalización de la violencia en las relaciones familiares y de pareja, el aislamiento por la pandemia, el desempleo, la crisis económica, así como otros factores sociales y de salud mental, han detonado situaciones de agresión y crueldad en adultos que terminan por agredir con saña a niñas y niños.

“Es la pandemia, es lo económico, es lo social, es todo en conjunto, cada vez nos vamos quedando sin habilidades para poder responder a ese tipo de situaciones y nos desquitamos con quienes sabemos que no nos van a responder o no van a responder a la agresión al mismo nivel”, explicó Berenice de la Peña, directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Asimismo apuntó que como integrantes de una sociedad hemos normalizado tratarnos mal entre parejas y familiares, incluso justificamos actos que deberían ser considerados banderas amarillas para buscar ayuda en lugares adecuados, como terapia y acompañamiento psicológico con profesionales.

“Una violencia de esa manera es precedida por otras situaciones de violencia que las personas de alrededor tuvieron que haber visto; de alguna u otra manera saltan las situaciones de violencia o agresión en las familias que muchas veces omitimos señalar por prudencia, moral, costumbre o pensamos que eso va a pasar”, señaló la experta en temas de violencia.

AGREDIDOS A BATAZOS, A

PUÑETAZOS O CON MARTILLO

Al inicio de este 2022, dos casos de violencia extrema contra infantes sacudieron a Coahuila: en Saltillo, la madrugada del 1 de enero un niño de 4 años fue golpeado en la cabeza con un bat de béisbol por su padrastro y le provocó lesiones gravísimas que tienen al pequeño en condición crítica.

En Monclova, un bebé de 1 año fue llevado al hospital por una supuesta infección estomacal, pero los médicos descubrieron lesiones de golpes, dos costillas rotas y un pulmón colapsado; la madre y el padre fueron detenidos.

Y en noviembre del 2021, una niña de 9 años fue golpeada en la cabeza con un martillo por su papá, y una bebé de 1 año falleció por un golpe en la cabeza por parte de su mamá; ambos en Saltillo.

“La crueldad o el sadismo con el que se están llevando a cabo las cosas habla de que estamos cargando mucho y no sabemos cómo descargarlo, que no encontramos las formas, los lugares, las maneras para saber descargarlo, no sabemos pedir ayuda”, afirmó Berenice de la Peña, de la Facultad de Psicología de la UAdeC.

Precisó que no solo es una cuestión personal: “la vida de trabajo está siendo muy absorbente y demandante” y no alcanza el tiempo para cuidar la salud mental.

Y durante la pandemia, con la pérdida de empleos e ingresos en los hogares, con situaciones de miedo, fallecimientos, confinamiento, la falta de ingresos generó estrés, y en cuanto las personas consiguen uno, también hacen todo lo posible por mantenerlo, lo que genera más estrés.

PREVENCIÓN Y REPORTES

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia de Coahuila (Pronnif) ha realizado campañas de prevención virtuales y presenciales con el objetivo de evitar situaciones que vulneren la integridad de los menores de edad.

En el 2021 realizó el programa “Pronnif en tu escuela”, así como 137 charlas en los últimos tres meses del año, sensibilizó a más de 4 mil 500 personas e impactó a más de 51 mil ciudadanos.

En estas pláticas se abordan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, además se informa sobre los servicios y protocolos de la Pronnif ante situaciones de violencia contra los menores.