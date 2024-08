Saltillo: pelea entre pandillas deja daños en vivienda por balacera en la Bellavista

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido un comunicado sobre posibles detenciones.

Vecinos de la calle Reforma, entre Niños Héroes y Primo de Verdad, compartieron imágenes que muestran daños en una vivienda, tanto en su exterior como en su interior, aparentemente causados por proyectiles de alto calibre. Entre las pruebas presentadas, se encuentra un casquillo percutido, posiblemente calibre .22.

El propietario de la vivienda afectada mostró en redes sociales el impacto inicial en el costado de la puerta principal. Según relató, la bala atravesó una recámara, dañando un ropero y perforando un muro de concreto. También se observó otro orificio en el marco de una ventana.

El dueño de la casa, quien prefirió mantener su identidad en reserva, comentó: “Yo me encontraba en el baño de mi casa y en eso escucho que se estaban peleando, pensé que eran piedras las que se aventaron entre ellos (participantes)”. Añadió que no considera el incidente como un ataque personal: “Con la frente en alto, yo a nadie le debo nada y el pleito fue afuera de mi casa, no lo considero un ataque hacia mí”.