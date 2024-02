¿Saltillo podrá observar el eclipse total de Sol? No todo está perdido, alcanzaremos ‘mordidita’

El 8 de abril, algunos municipios de Coahuila, como Torreón, Piedras Negras, Sabinas, Acuña y Monclova, serán testigos de un emocionante eclipse total de sol. Sin embargo, no todos los rincones del estado tendrán la misma fortuna.

En la región sureste, Juan Segura Sosa, especialista en Astronomía de la Facultad de Físico Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), anunció para medios locales del estado que se podrá disfrutar de un eclipse parcial de sol. Según sus pronósticos, la luna “morderá” aproximadamente el 94 por ciento del sol, ofreciendo una experiencia astronómica única.

Segura Sosa comentó que México será testigo de este fenómeno excepcional, ya que el eclipse cruzará desde la costa del Pacífico, ingresará por Mazatlán y saldrá por el extremo noreste de Coahuila.

El astrónomo enfatizó la rareza de este tipo de eventos y destacó la importancia de apreciarlos cuando se presenta la oportunidad. Las personas que tienen la oportunidad de apreciarlo deben sentirse muy afortunadas, afirmó.

Además, señaló que la duración del eclipse varía según la ubicación, ya que depende de la proximidad entre la Tierra, la Luna y el Sol. Este eclipse en particular, que se prevé que dure alrededor de cuatro minutos, comenzará minutos después de las 12:00 horas.

Según el experto, existen tres tipos de eclipses solares: el total, como el que experimentarán en Torreón; el parcial, que será visible en la región sureste de Coahuila, donde la Luna “morderá” parte del Sol; y el anular, que presenta un anillo de luz alrededor del Sol.

Los aficionados a la astronomía y el público en general tienen una oportunidad única de presenciar este fenómeno que no se da con frecuencia, lo que añade un toque especial a la contemplación del cielo coahuilense.

¿CÓMO ES UN ECLIPSE TOTAL DE SOL?

Un eclipse total de sol es un fenómeno astronómico en el cual la Luna, en su órbita alrededor de la Tierra, se sitúa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la luz solar y oscureciendo temporalmente una porción de la superficie terrestre.

Durante este evento, la Luna cubre por completo el disco solar, creando una especie de “anillo de fuego” alrededor de la silueta oscura de la Luna.

Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna está en su fase de luna nueva y se encuentra lo suficientemente cerca de la Tierra para tapar completamente la luz del Sol desde nuestra perspectiva.

Es importante destacar que este fenómeno solo es visible desde áreas específicas de la Tierra, ya que depende de la ubicación del observador en relación con la trayectoria del eclipse.

Un eclipse total de sol es considerado uno de los eventos más impresionantes y cautivadores en astronomía. Durante el breve período en que el Sol está totalmente cubierto, se pueden observar fenómenos únicos como la corona solar, una capa externa del Sol que normalmente no es visible debido al resplandor del disco solar.

Este tipo de eclipse es un momento especial para los observadores celestes y astrónomos, ya que brinda la oportunidad de estudiar la atmósfera solar y experimentar un oscurecimiento repentino y fascinante en pleno día.

DISFRUTA DE FORMA SEGURA

Si tienes la fortuna de estar en los municipios donde se podrá disfrutar del eclipse total de sol, procura seguir las siguientes recomendaciones para asegurarte de deleitarte con este fenómeno de forma segura:

> Gafas de eclipse solar certificadas: Utiliza gafas de eclipse solar certificadas por las normas internacionales de seguridad. Estas gafas bloquean la radiación ultravioleta, visible e infrarroja perjudicial y son esenciales para proteger tus ojos. Nunca mires directamente al sol sin estas gafas.

> Filtros solares para telescopios y binoculares: Si estás utilizando telescopios o binoculares para observar el eclipse, asegúrate de contar con filtros solares especiales para estos dispositivos. Nunca apuntes estos instrumentos hacia el sol sin la protección adecuada.

> Proyección solar: Otra opción segura es proyectar la imagen del sol sobre una superficie mediante un telescopio o binoculares. No mires directamente a través del dispositivo, sino que proyecta la imagen sobre un papel o una pantalla blanca.

> Lentes de soldador: No uses lentes de soldador estándar como protección ocular, ya que no proporcionan la suficiente protección contra la radiación solar.

> No uses gafas de sol: Las gafas de sol normales no ofrecen la protección necesaria contra los daños oculares causados por la luz solar intensa.

> Evita dispositivos no certificados: No utilices filtros caseros, CD, DVD, radiografías u otros métodos no certificados para observar el sol. Estos métodos no proporcionan la protección adecuada.

> Cuida a los niños: Supervisa a los niños en todo momento y asegúrate de que también utilicen gafas de eclipse solar certificadas.

> No utilices cámaras sin filtros: Si estás tomando fotografías del eclipse, asegúrate de utilizar un filtro solar en la lente de la cámara. No mires a través del visor de la cámara sin protección durante el eclipse.

Si, por el contrario, te encuentras en una zona donde el eclipse no será del todo visible, puedes consultar algunas páginas donde podrás disfrutarlo a través de su simulador o su transmisión en vivo.

