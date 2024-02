¿Tienes mascotas? Únete ’Esterilizatón del Amor’; estas son las fechas en Saltillo

Los interesados en participar pueden realizar su registro vía WhatsApp al número 844 392 9050 . Los donativos recaudados para la esterilización contribuirán no solo al control poblacional , sino también al bienestar de las mascotas en la comunidad.

REQUISITOS DE ESTERILIZACIÓN

Mascotas con edades entre 4 meses y 8 años.

Las mascotas deben estar sanas y limpias para someterse al procedimiento.

Se establece un ayuno de 6 horas para mascotas menores de 6 meses y de 8 horas para aquellas de 7 meses en adelante.

No se esterilizan perritas durante el periodo de celo, pero las gatitas en celo sí pueden ser sometidas al procedimiento.

Los dueños deben llevar una cobija para brindar comodidad a sus mascotas durante la recuperación.

SI LO AMAS, ESTERILIZA

La esterilización de mascotas, ya sea a través de la castración en machos o la ovariohisterectomía en hembras, es una práctica importante, pues además de controlar la sobrepoblación animal, también atrae muchos beneficios.

Control de la Población: Uno de los beneficios más evidentes de la esterilización es el control de la población de animales. La reproducción descontrolada de mascotas puede llevar a la sobrepoblación, contribuyendo a la presencia de animales abandonados y aumentando la carga sobre refugios y organizaciones de rescate.

Reducción del Abandono: Al limitar la capacidad de reproducción, se reduce la probabilidad de que los dueños abandonen a las mascotas no deseadas. Muchos animales terminan en refugios porque nacen de camadas no planeadas y no encuentran hogares permanentes.

