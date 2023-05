Saltillo: regresan a Marcelito, el perrito que sonríe, porque ‘rompió una chancla y mordió una manguera’

Saltillo, Coah.- Marcelito, el perrito que sonríe cuando va a ser fotografiado, había encontrado un hogar adoptivo tras aparecer en videos de la clínica veterinaria donde es resguardado . El miércoles, el can fue devuelto por su adoptante. Marcelito rompió una chancla, una manguera y se subió al asador.

La especialista explicó que en el caso de Marcelito, se trata de un perro criollo, que en los tipos de colores que presenta en su manto, es una cruza de pastoreo y requiere familias o personas que estén dispuestas a realizar actividades con él.

“Si lo van a tener acostado o solo, va a haber espacios de aburrimiento donde él va a buscar con que jugar. Si no tiene juguetitos, si no tiene paseos en donde pueda sacar esa energía, si no jugamos con él, esa energía se acumula y va a haber momentos en lo que tendrán alzas de energía, que naturalmente salen cuando los vemos correr sin razón, y es para equilibrarse”.

Karla Barajas resaltó que por ello son importantes las entrevistas previas y visitas a domicilios que veterinarias y rescatistas realizan a los adoptantes. Algunas personas se molestan, o para evitar estos requisitos prefieren no continuar el trámite de adopción, pero se trata solo de que tanto mascota como familia congenien en necesidades, explicó.