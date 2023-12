Saltillo: ‘Se nos quemó todo; necesitamos ropa y pañales para la niña’, clama madre tras incendio

TE PUEDE INTERESAR: Estado y Municipio de Saltillo desarrollarán reingeniería para modernizar transporte público de la ciudad

La siesta de Anyeli evitó que se encontraran en la vivienda fabricada con trozos de madera que se comenzó a incendiar por un aparente cortocircuito en un tejabán contiguo que también se consumió por las llamas.

Su suegra, María de la Luz Uribe, al ver el incendio, se intentó comunicar con Nataly pensando que su nuera y su nieta se encontraban en el interior del domicilio.

“Gracias a Dios no me había venido de casa de mi mamá. Cuando me avisó mi suegra llegué y ya no pude sacar nada,” expresó con tristeza Nataly.