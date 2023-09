Saltillo: vecinos ruidosos, la última emergencia en atender en la escala de seguridad municipal

No obstante, la Unidad de Justicia Cívica de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Ciudadana reconoce que esto podría generar un incremento en delitos, al derivar en rencillas

“ En una escala de seguridad, pues siempre va a estar hasta arriba (la atención de) la violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, un robo en proceso, una riña, etcétera, y en el último escalón, sin minimizar el problema, va a quedar el vecino ruidoso que no es un tema propiamente de seguridad, sino que es un tema cultural ”, informó Luis Fernando López.

La socióloga advirtió que no prepararse para enfrentar estos conflictos se verá reflejado en el alza de los índices delictivos, un indicativo de esta falta de cultura y de sentido común. “Hay que hablar de qué es una necesidad tuya y una necesidad mía, y a partir de ahí moderar mi actitud y mi comportamiento hacia los demás. Hablamos de rescatar el sentido del otro”.

La especialista aseveró entonces que el fenómeno ya es conocido en la región y poco se atiende. “Si se supone que el Saltillo teníamos un mismo proceso formativo, venimos del mismo sistema educativo, venimos de barrios, más o menos con características similares, y luego cuando vamos y ocupamos una nueva zona habitacional tenemos conflictos porque no coincidimos en formas de pensar y ser” .

ATENDERÁN QUEJAS HASTA DESPUÉS DE 2:00 AM

“Agradecemos su comprensión respecto a la Prioridad de Atención de las Emergencias de Seguridad tales como (robos, riñas, personas sospechosas, accidentes viales, etc.) Sus reportes de ruido con gusto son verificados tan pronto sea posible sin comprometer la disponibilidad inmediata de unidades que verifiquen las emergencias” (sic), ha sido la respuesta en los chats ciudadanos a las peticiones por ruido en las últimas semanas.

El director de Comités Ciudadanos de Seguridad, Luis Fernando López, confirmó que la Comisaría de Seguridad y Participación Ciudadana atenderá hasta después de las 2:00 de la mañana las quejas por ruido, siempre que ello no implique desviar recursos humanos de una emergencia que ponga en riesgo la vida o propiedad de otro ciudadano.

“La medida estándar que se tiene es, de jueves a sábado para domingo, después de las 2:00 de la mañana, porque hay reportes desde las 3:00 de la tarde. Entonces, después de las de las 2:00 de la mañana, también para homologarlo con el tema de los bares y los antros, porque es la hora que nosotros proyectamos poder atender el tema del ruido”.

El funcionario municipal reconoció también que los vecinos ruidosos han burlado a los agentes de la Policía Ambiental, primeros respondientes para las quejas por ruido, maltrato animal y contaminación ambiental de agua, aire y suelo.

“Llegaba la unidad, tocaba el domicilio, -que si por favor pueden bajar el volumen-; la vecina decía que sí, pero cuando se iba la autoridad le subían al doble, como venganza, porque además era muy difícil que una unidad volviera a ir en ese momento atender ese reporte de ruido”.

Aseguró que no solo el método no estaba funcionando, si no que la reincidencia incrementó, pues se pagaba la multa sin que el ciudadano advirtiera que era la consecuencia de una falta administrativa cometida, tomándolo como el pago posterior de un permiso que se había dado, por lo que se modificó a la resolución de conflictos vía mediación.