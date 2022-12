Saltillo: Y tú, ¿sabes cómo se realiza una prueba de VIH?

Miguel nos contó acerca de cómo empezó con esta campaña con un pequeño puesto en la Alameda donde regalaban preservativos y hacían pruebas, ambas completamente gratuitas y al alcance de todos.

“Antes teníamos nuestro puestito en el Estanquillo Corona, donde buscábamos ampliar la campaña, repartíamos anticonceptivos y todo el show pero con el paso del tiempo nos lo vandalizaron”, dijo Miguel.

Tras platicar un rato con Miguel, quien convocó a Casa La Comuna como parte de la campaña, fue mi turno de pasar a realizarme la prueba.

Lo primero que les puedo asegurar es que tendrán privacidad, entré a una habitación dónde solo estaba Sally, la chica que realizaba las pruebas, y yo, por lo que antes, durante y después del proceso mi resultado solo lo conocimos ella y yo.

Antes de que ella me realizara la prueba firmé una carta dónde expresaba que realmente era mi voluntad realizarme la prueba para detección del VIH.

Sally, haciendo uso de las debidas precauciones, preguntó si podía pinchar mi dedo anular, en cuanto le confirmé que ese era el dedo elegido, me pinchó con la lanceta para después ponerla en la prueba de reactivos.

Y tras esperar alrededor entre 15 a 20 minutos ya tienes tu resultado, mientras la prueba arrojaba el resultado, me realizaban una encuesta anónima acerca de mis parejas y orientación sexual. Pero de antemano les puedo decir que en ningún momento fueron invasivos ni se me obligó a responder alguna pregunta.

Después de que el reactivo estuviera listo me entregaron mi resultado, me dijeron que era completamente mi libertad compartirlo o no y que nadie tenía por qué presionarme para decírselo si yo no quería.