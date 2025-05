Candidatos al Poder Judicial se reúnen con empresarios, llaman a salir a votar en Saltillo

A poco menos de un mes de la elección en elPoder Judicial, Los participantes en este proceso dejaron claro que la elección se llevará a cabo sí o sí, por lo que exhortaron a la ciudadanía a acudir a votar y no dejar esta decisión en manos de un porcentaje reducido de la población.

En la Canaco Saltillo, el candidato a ministro Ricardo Garduño Pasten y el candidato a magistrado federal por el 8.º Circuito en Materia Civil y del Trabajo, José Ricardo Martínez, participó en una reunión con los integrantes de este organismo.

Garduño Pasten señaló queMéxicovive un momento en el que se renovarán jueces, magistrados y ministros. Subrayó que el gran reto es motivar a la ciudadanía a informarse sobre los candidatos, a participar activamente ya elegir a quienes puedan ayudar a recuperar sus tierras, a encontrar justicia en casos de custodia y garantizar que quienes estén en prisión lo estén por delitos cometidos.

"Si la ciudadanía decide dejar esta elección en manos de una minoría, tendrá que asumir las consecuencias. Los invitamos a que, en ejercicio de la democracia, acudan a votar y participen en la construcción del destino, no solo de ellos, sino de todo México", expresado.

Entre las propuestas que plantean para elPoder Judicial, destaca la necesidad de que laSuprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sea más cercano a la ciudadanía.

Propone que los ministros se divida por estados y realicen revisiones rotativas sobre cómo se imparte justicia, además de rendir cuentas. Sugiere también que, en los casos emblemáticos, la SCJN reciba a las personas en audiencias públicas.

Por su parte, José Ricardo Martínez Ortegón coincidió en que el principal desafío es lograr que la ciudadanía vote y confió en que el sistema de justicia puede mejorar.

Una de sus propuestas es que si un juez o magistrado excede un 20 por ciento de quejas fundadas sobre su actuación, sea removido de su cargo y esté sujeto al escrutinio popular.

Añadió que el sistema debe modernizarse: propone que el justiciable —la persona que solicita un amparo— esté conectado con su RFC y CURP a los juzgados federales, para que sepa si se le ha iniciado un juicio y pueda defenderse adecuadamente.

ALGO SOBRE LA CENSURA

Sobre el tema de la censura, Garduño Pasten señaló que uno de los grandes temas que deberá resolver la SCJN es el de la libertad de expresión. Reconoció que actualmente existe una gran incertidumbre sobre si se limitará o no la posibilidad de hablar libremente sobre una figura pública.

“Ya hay criterios avanzados en la SCJN que indican que si decide estar en el sector público, te colocas voluntariamente en el ojo del huracán, y por tanto, deben poder hablar de ti”, comentario.

Afirmó que siempre han existido límites entre informar y delincuente, y que si un funcionario se considera afectado, puede denunciar, como ha sido siempre.

"Un país donde no se permite hablar ni señalar la vida pública de quien decidió estar en ese ámbito no es un país democrático. Un país con censura, simplemente no es un país democrático",Concluido.