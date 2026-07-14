Activan búsqueda de comerciante desaparecido en Saltillo

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    Activan búsqueda de comerciante desaparecido en Saltillo
    La Fiscalía difundió la ficha de búsqueda de Jesús Gabriel Sánchez Barrón y pidió a la población reportar cualquier dato que ayude a localizarlo. REDES SOCIALES

Jesús Gabriel Sánchez Barrón, de 56 años, fue visto por última vez el 15 de junio en la Zona Centro; había salido de Apodaca con destino a la capital coahuilense

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activó una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Gabriel Sánchez Barrón, de 56 años, quien fue visto por última vez el pasado 15 de junio en la Zona Centro de Saltillo.

De acuerdo con la denuncia, Jesús Gabriel se desempeña como comerciante en ese sector de la ciudad. El día de su desaparición salió de Apodaca, Nuevo León, con dirección a Saltillo y, desde ese momento, sus familiares perdieron contacto con él.

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Como señas particulares, tiene tatuajes de un tigre en el brazo derecho; unas estrellas y un Cristo en el pecho del lado izquierdo. Además, presenta una cicatriz en el estómago por una apendicectomía.

La Fiscalía informó que mide 1.82 metros de estatura, pesa 86 kilogramos, es de complexión delgada, tez morena, cabello lacio, corto y cano, y ojos café oscuro.

$!A través de las redes sociales de la propia fiscalía, se compartió la ficha de búsqueda de Jesús Gabriel.
A través de las redes sociales de la propia fiscalía, se compartió la ficha de búsqueda de Jesús Gabriel. REDES SOCIALES

Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización, a través del sistema de emergencias 911 o de los canales oficiales de la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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