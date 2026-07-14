Activan búsqueda de comerciante desaparecido en Saltillo
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Jesús Gabriel Sánchez Barrón, de 56 años, fue visto por última vez el 15 de junio en la Zona Centro; había salido de Apodaca con destino a la capital coahuilense
La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activó una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Gabriel Sánchez Barrón, de 56 años, quien fue visto por última vez el pasado 15 de junio en la Zona Centro de Saltillo.
De acuerdo con la denuncia, Jesús Gabriel se desempeña como comerciante en ese sector de la ciudad. El día de su desaparición salió de Apodaca, Nuevo León, con dirección a Saltillo y, desde ese momento, sus familiares perdieron contacto con él.
Como señas particulares, tiene tatuajes de un tigre en el brazo derecho; unas estrellas y un Cristo en el pecho del lado izquierdo. Además, presenta una cicatriz en el estómago por una apendicectomía.
La Fiscalía informó que mide 1.82 metros de estatura, pesa 86 kilogramos, es de complexión delgada, tez morena, cabello lacio, corto y cano, y ojos café oscuro.
Las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización, a través del sistema de emergencias 911 o de los canales oficiales de la Fiscalía de Personas Desaparecidas.