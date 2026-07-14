Activan búsqueda de comerciante desaparecido en Saltillo

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila activó una ficha de búsqueda para localizar a Jesús Gabriel Sánchez Barrón, de 56 años, quien fue visto por última vez el pasado 15 de junio en la Zona Centro de Saltillo.

De acuerdo con la denuncia, Jesús Gabriel se desempeña como comerciante en ese sector de la ciudad. El día de su desaparición salió de Apodaca, Nuevo León, con dirección a Saltillo y, desde ese momento, sus familiares perdieron contacto con él.