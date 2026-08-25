Adulto mayor sufre aparatosa caída de su motocicleta en el bulevar Miguel Ramos Arizpe

Un hombre de 60 años resultó lesionado luego de sufrir una caída de su motocicleta sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de Los Valdés, en el municipio vecino.

El accidente fue reportado a las autoridades municipales, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y solicitaron la presencia de paramédicos.