Adulto mayor sufre aparatosa caída de su motocicleta en el bulevar Miguel Ramos Arizpe
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El hombre resultó lesionado tras perder el control de su unidad
Un hombre de 60 años resultó lesionado luego de sufrir una caída de su motocicleta sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de Los Valdés, en el municipio vecino.
El accidente fue reportado a las autoridades municipales, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y solicitaron la presencia de paramédicos.
El lesionado fue identificado como Agustín “N”, quien recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado con diversos golpes al Hospital General para recibir atención médica.
Conforme a las autoridades municipales, el conductor perdió el control de la dirección de una motocicleta Vento Xplor, color negro con naranja, debido a que circulaba a una velocidad mayor a la permitida.
La motocicleta quedó a disposición del Ministerio Público, mientras que las autoridades tomaron conocimiento del accidente y de las lesiones que sufrió el conductor.