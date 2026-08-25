Adulto mayor sufre aparatosa caída de su motocicleta en el bulevar Miguel Ramos Arizpe

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    Adulto mayor sufre aparatosa caída de su motocicleta en el bulevar Miguel Ramos Arizpe
    Paramédicos brindaron atención prehospitalaria al hombre de 60 años, quien posteriormente fue trasladado al Hospital General. ULISES MARTÍNEZ

El hombre resultó lesionado tras perder el control de su unidad

Un hombre de 60 años resultó lesionado luego de sufrir una caída de su motocicleta sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, a la altura de Los Valdés, en el municipio vecino.

El accidente fue reportado a las autoridades municipales, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y solicitaron la presencia de paramédicos.

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$!El motociclista resultó con diversos golpes, por lo que fue trasladado a un hospital.
El motociclista resultó con diversos golpes, por lo que fue trasladado a un hospital. ULISES MARTÍNEZ

El lesionado fue identificado como Agustín “N”, quien recibió atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladado con diversos golpes al Hospital General para recibir atención médica.

Conforme a las autoridades municipales, el conductor perdió el control de la dirección de una motocicleta Vento Xplor, color negro con naranja, debido a que circulaba a una velocidad mayor a la permitida.

$!La motocicleta Vento Xplor quedó a disposición del Ministerio Público tras el accidente.
La motocicleta Vento Xplor quedó a disposición del Ministerio Público tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

La motocicleta quedó a disposición del Ministerio Público, mientras que las autoridades tomaron conocimiento del accidente y de las lesiones que sufrió el conductor.

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