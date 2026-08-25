Atraco a joyería de Monclova deja botín de 7 millones de pesos; se llevan oro, efectivo y Centenarios

MONCLOVA, COAH.- Un robo millonario mantiene bajo investigación a las autoridades, luego de que Joyas Mexicanas, una joyería ubicada en la Zona Centro de Monclova fuera prácticamente vaciada por delincuentes que ingresaron mediante un boquete el pasado viernes. Gabriela Peña, propietaria del establecimiento, informó a medios que las pérdidas preliminares ascienden a alrededor de 7 millones de pesos, aunque el inventario continúa para determinar el monto exacto.

La mercancía sustraída representa más de 5 millones de pesos, principalmente en piezas de oro y artículos de colección. A esto se suma el efectivo que los responsables encontraron dentro del negocio. Los ladrones también lograron violentar una caja fuerte, donde había más de medio millón de pesos, destinado principalmente a mantener cambio disponible para las operaciones de la joyería. Entre las piezas robadas se encuentran dos monedas Centenario y una Bicentenario, además de diversas piezas de oro. Según la propietaria, cada Centenario tiene actualmente un valor superior a los 90 mil pesos. Uno de ellos tenía además un significado especial para Peña, pues fue un regalo que recibió cuando cumplió 15 años. DETECTAN FALLAS EN SISTEMAS DE SEGURIDAD Las primeras señales ocurrieron entre las 21:00 y 21:30 horas, cuando se activó el sistema de seguridad. Peña revisó las cámaras, pero aparentemente todo se encontraba normal, por lo que inicialmente descartó que hubiera ocurrido un delito. Más tarde, su tía, encargada de la joyería, reportó una nueva activación de las alarmas. Al revisar nuevamente el sistema, descubrieron que las cámaras habían dejado de transmitir.

Al acudir al establecimiento encontraron las vitrinas prácticamente vacías, daños en distintos puntos y el boquete utilizado para ingresar. De acuerdo con la propietaria, los delincuentes cortaron cables de los sensores de seguridad, utilizaron herramientas para abrir la caja fuerte y posteriormente retiraron el equipo donde se almacenaban las grabaciones, incluido el disco duro. Por la forma en que actuaron, Peña consideró que los responsables pudieron conocer previamente las instalaciones y planear el atraco. Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al negocio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las primeras diligencias. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, que busca establecer cómo fue planeado el robo, identificar a los responsables y determinar si existe posibilidad de recuperar parte de lo sustraído. La familia realiza un inventario para precisar el monto de las pérdidas, mientras comerciantes de la Zona Centro manifestaron preocupación ante la posibilidad de que este tipo de accesos sean utilizados para cometer nuevos robos. Peña señaló que hasta el momento no ha recibido información detallada sobre avances concretos de la investigación. (CON INFORMACIÓN DE MEDIOS)

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