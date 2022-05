Alejan incendios al turismo de Arteaga, impacta en renta de cabañas y comercio local

ARTEAGA, COAH.- La presencia de incendios provocados por descargas eléctricas naturales o faltas a la veda de uso de fuego en la Sierra de Arteaga, ha impactado hasta un 40 por ciento la afluencia de visitantes, así como la ocupación de cabañas y comercio local.

De acuerdo con Lucia Berlanga, integrante del Comité del Pueblo Mágico, adicional a la baja anual que se presenta en el mes de mayo tras la temporada de vacaciones de Semana Santa, la presencia de fuego en la sierra sí influye en la visita de turistas.

“Sí influye porque las personas te preguntan si la cabaña que quieren rentar está cerca de algún incendio o temen que al propagarse alcance el lugar donde quieren alojarse; a veces también el temor, aunque no esté cerca del siniestro, los lleva a cancelar su salida”, expresó la también administradora de una cabaña en la zona.

Aclaró que la baja de visitantes y ocupación en cabañas de la zona en general no se debe solamente a los siniestros registrados durante las últimas semanas, sino también a la apertura e otras actividades recreativas como festivales y conciertos, así como los gastos que se aproximan con el regreso a clases del próximo ciclo escolar.

“No solo son los incendios, sino también que las personas buscan otras actividades como ir a conciertos o festivales, ahora que ya se han reactivado, además, sabemos que el mes de mayo siempre ha sido un mes de baja afluencia”, expresó Berlanga.

Consideró que aunque haya o no alta afluencia, existan o no incendios activos o riesgo de que se propaguen por las condiciones del clima, siempre hará falta mayor conciencia de no encender fogatas para proteger la Sierra.

“Siempre habrá gente con la intención de meter carbón o de prender fogatas en su visita, es una cuestión cultural, pero hasta ahorita no hemos sabido de gente que haya sido sorprendido, al menos no en la zona”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR: Emergencia estatal por agua: Conagua, ante condiciones de extrema sequía en Coahuila

RETIRAN RETENES

En un recorrido por las entradas a las zonas ejidales y la Sierra donde anteriormente permanecían retenes para confiscar bolsas de carbón o leña que se usaría para encender asadores o fogatas, se constató que ya no se encuentran en dichos puntos.

CONTINÚA VEDA

Los últimos incendios forestales han sido provocados por descargas eléctricas, explicó por su parte Gabriel Orsúa, y recordó que de todos modos continúa vigente la veda para el uso de fuego que incluye la prohibición de encender fogatas a cielo abierto para recreación, preparación de alimentos, chamusco de nopales y festejos.

El director de Turismo en Arteaga, manifestó que también están prohibidas las quemas para la preparación de forrajes para el ganado, el mantenimiento de caminos y brechas de conducción eléctrica, los esquilmos agrícolas en áreas aledañas a zonas con vegetación, basura o desperdicios contaminantes, y demás de naturaleza similar a los enunciados.

Los incendios activos en Coahuila se sitúan en las áreas conocidas como Santa Rosa, en Saltillo; Sierra La Madera, en Cuatro Ciénegas y Ocampo; Rancho El Mimbre, en General Cepeda; y en La Escondida, en el área de Los Lirios, en Arteaga.

En el incendio en el área conocida como La Escondida, municipio de Arteaga, la Secretaría del Medio Ambiente informa que al momento se valora la superficie afectada así como su vegetación, y que se recaba la información suficiente para poder determinar el avance en su control y liquidación.