Aplicarán justicia restaurativa en caso de abuso contra menor en primaria ‘Luis Donaldo Colosio’ de Saltillo

SALTILLO, COAH.- En torno al caso de abuso sexual contra un menor que cursa el primer grado de primaria en la escuela “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, la Procuraduría para los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif) informó que están salvaguardando los derechos educativos de los menores involucrados y se ha determinado aplicar un modelo de justicia restaurativa.

“Las investigaciones continúan, recordemos que la víctima es un niño muy pequeño, se le llama delitos ocultos y se tiene que trabajar con áreas de psicología de la Pronnif en coordinación con otras dependencias”, detalló la procuradora Leticia Sánchez Campos.

Además, informó que el menor afectado se encuentra en terapia psicológica y hasta ahora ha sido complicado identificar al agresor.

“Si bien es cierto, el niño sigue en terapia, pero hemos visto que el niño tiene dificultades por la edad y cuestiones de tiempo y espacio, creemos que el niño debe seguir en terapia, tenemos algunos indicios; en este caso podríamos aplicar la justicia restaurativa”, comentó.

Recordó que este modelo se ha aplicado en casos de agresores menores de 12 años que cometen algún acto indebido, sin embargo, no será hasta que se identifique al agresor que se puedan emitir medidas especiales de protección para el victimario.

“Hay que entender que los niños menores de edad no van a prisión, pero se les otorga ayuda psicológica debido a la cuestión extraordinaria que están viviendo; nosotros ya levantamos una investigación y hasta no tener al menor agresor identificado, no podemos girar medidas especiales”, recalcó.

Con el modelo de justicia restaurativa, dijo, se podrá indagar el contexto familiar, social y educativo del menor que cometió el acto indebido y con ello determinar las causas que derivaron en un abuso sexual.

“En muchos casos, cuando un niño actúa o manifiesta una situación de este tipo, puede ser también una víctima”, agrega Sánchez Campos.

De acuerdo con Elizabeth “N”, madre del menor afectado, el niño no regresará a clases hasta que el agresor sea suspendido, como se exigió en la reunión con madres de familia que se llevó a cabo el lunes 17 de octubre y fue convocada por la directora del plantel y la maestra titular de la clase de 1° B.

