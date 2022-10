Alumna del ITS prefiere recursar la materia que continuar en clase con profesor que la agredió

SALTILLO, COAH.- Valeria “N”, la alumna del Instituto Tecnológico de Saltillo (ITS) que asegura haber sido agredida por el profesor Ertzel Muñoz, recursará la clase de Mercadotecnia el próximo semestre luego de haber sido presuntamente intimidada y agredida verbalmente por el maestro.

La situación se dio luego de que la alumna se acercara a todos sus profesores para solicitarles un permiso para faltar a clases durante 14 días, pues acudiría a un congreso de arte en Atlanta.

Publicidad

Aunque la mayoría de los titulares de clase le autorizaron las faltas, el profesor Ertzel le exigió un informe que justificara su ausencia durante ese lapso de tiempo, para luego negarle el permiso.

“Yo me reuní con el profesor dos veces y las dos veces me negó el permiso, ya la tercera vez yo acudí con mis papás para que ellos le informaran que yo iba a realizar el viaje y ahí fue cuando se portó muy grosero y déspota, diciendo que yo soy la peor alumna del ITS y que no me merecía todo lo que me estaba pasando”, relata la alumna.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No hay quejas por acoso escolar en el Tecnológico de Saltillo’: directora

Publicidad

Por eso, acudió junto con su mamá a interponer una denuncia en contra del maestro, sin embargo, las autoridades del ITS no han tomado cartas en el asunto.

“No entendemos por qué sigue este profesor al frente de la clase si anteriormente se han presentado otras situaciones con otros compañeros, creemos que el problema es que nadie se anima a levantar la voz porque tienen miedo de represalias”, comenta Valeria.

Este 24 de octubre el Comité de Ética del ITS se acercó a la alumna afectada para ofrecerle sesiones de terapia psicológica, pese a que no existe una investigación del caso, ni alguna sanción para el profesor, según dijo la afectada.

Publicidad

NIEGAN DENUNCIA

La directora del plantel, María Gloria Hinojosa Ruiz, dijo que hasta ahora no se ha presentado una denuncia de la propia alumna afectada, si no, de su madre, por lo que el protocolo no podría proceder.

“Necesitamos una queja por escrito que sea firmada por la persona afectada”, señaló la directora.

Publicidad

Un documento en manos de VANGUARDIA atestigua que la queja fue presentada bajo la firma de la madre de la afectada, quien supuestamente presenció la agresión cometida por el profesor Ertzel Muñoz; el documento cuenta con sello de recibido por la Subdirección de Servicios Administrativos, la Subdirección Académica y la Dirección del ITS.

TE PUEDE INTERESAR: Acusan de acoso escolar a maestro del Tecnológico de Saltillo; docente asegura que es difamación

NOTIFICAN A MAESTRO

Publicidad

La situación que ocurrió con Valeria “N”, ya fue denunciada ante el Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres (CJEM), cuyo departamento jurídico ha enviado una notificación al maestro Ertzel Muñoz, quien ahora cuenta con una orden de restricción.

“La demanda sí procedió en Empoderamiento por discriminación y hay una orden de restricción, el maestro ya fue notificado desde el viernes 21 de octubre”, señaló Valeria.