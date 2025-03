Árboles originarios de Chipre en Saltillo; Estos son los pinos que se plantaron en el camellón de V Carranza

Activistas y ambientalistas consultados indicaron que, pese a no ser un pino de la región, soporta climas fríos y sequías.

Por su parte, el Municipio de Saltillo explicó a este medio que tomó la decisión de sembrar este tipo de pinos, porque sus raíces no suelen levantar el pavimento, además pueden desarrollarse en espacios pequeños como es el camellón, ya que su crecimiento es hacia arriba, son tipo pincel. No se abren hacia los lados, lo cual es de beneficio para los automóviles, porque no merma la visibilidad.

Cabe mencionar que la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, cuenta con un catálogo electrónico de árboles del Estado, en donde da a conocer las características de las diferentes especies que se pueden plantar en la entidad, para que se determine el tipo de flora que más se adapte a las necesidades y a las características del lugar donde vas a realizar la plantación del árbol. En este caso, recomiendan el troeno, pino piñonero y rosa laurel para camellones.