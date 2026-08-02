Arteaga: muere un hombre tras brutal choque frontal en la carretera 57

Un hombre perdió la vida y dos personas más resultaron gravemente lesionadas tras un violento choque frontal registrado la tarde del sábado sobre la carretera federal 57, a la altura del ejido Cuauhtémoc, en el municipio de Arteaga. El accidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas, cuando un automóvil Volkswagen Bora circulaba por el tramo Matehuala-Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, en la unidad viajaban Alan Méndez y Enrique Sánchez, ambos de 30 años, quienes se dirigían hacia Saltillo.

Fue a la altura del kilómetro 203 donde, presuntamente, el conductor del Bora invadió el carril contrario y se impactó de frente contra un Chevrolet Aveo. Tras el encontronazo, el Aveo salió proyectado hacia la terracería, mientras que el Volkswagen giró sobre su eje y terminó entre la maleza.

Testigos dieron aviso al Sistema Estatal de Emergencias, lo que movilizó a elementos de Bomberos de Derramadero, paramédicos de Arteaga y de la Cruz Roja, además de corporaciones policiacas que aseguraron la zona. Al arribar al lugar, los cuerpos de rescate localizaron al conductor del Chevrolet Aveo prensado entre los fierros retorcidos de la unidad. Tras una valoración, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los ocupantes del Volkswagen Bora fueron rescatados con herramienta hidráulica y posteriormente trasladados a distintos hospitales de Saltillo. El conductor fue ingresado en estado grave al Hospital Christus Muguerza, mientras que su acompañante fue llevado al Human Hospital para recibir atención especializada. Personal de la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del percance y realizó las diligencias correspondientes antes de ordenar el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense. Aunque algunos testigos señalaron que el conductor del Volkswagen Bora habría provocado el accidente al invadir el carril contrario, serán las investigaciones periciales las que determinen las causas exactas del percance y el grado de responsabilidad de los involucrados.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos mantuvieron cerrado parcialmente el tramo carretero durante más de cuatro horas, mientras se realizaban las maniobras de rescate, el retiro de los vehículos y el levantamiento de evidencias.