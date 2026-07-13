Ateneo Fuente destaca en exposición sobre patrimonio arquitectónico del noreste

El histórico edificio del Ateneo Fuente de Saltillo, fue incorporado a la exposición ”Arquitectura posrevolucionaria: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”, una muestra organizada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que pone en valor el legado constructivo y cultural del noreste del País.

La exhibición reúne una selección de planos, fotografías, maquetas y documentos históricos que permiten conocer la evolución de la arquitectura desarrollada en la región durante el periodo posrevolucionario, así como su impacto en la identidad de las ciudades y de sus habitantes.