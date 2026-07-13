Ateneo Fuente destaca en exposición sobre patrimonio arquitectónico del noreste
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La muestra reúne planos, fotografías y maquetas que documentan la evolución urbana de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas
El histórico edificio del Ateneo Fuente de Saltillo, fue incorporado a la exposición ”Arquitectura posrevolucionaria: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas”, una muestra organizada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que pone en valor el legado constructivo y cultural del noreste del País.
La exhibición reúne una selección de planos, fotografías, maquetas y documentos históricos que permiten conocer la evolución de la arquitectura desarrollada en la región durante el periodo posrevolucionario, así como su impacto en la identidad de las ciudades y de sus habitantes.
La participación del Ateneo Fuente representa un reconocimiento a la relevancia histórica y arquitectónica de uno de los inmuebles más representativos de Coahuila, cuya presencia ha estado ligada por generaciones a la formación académica y al desarrollo cultural de la entidad.
Además de resaltar sus cualidades constructivas, la exposición busca acercar a las nuevas generaciones al patrimonio edificado del noreste de México, promoviendo su conservación y el conocimiento de los edificios que han marcado la historia de la región.
Con esta inclusión, el Ateneo Fuente reafirma su lugar como uno de los símbolos educativos y culturales más importantes de Coahuila, al formar parte de una muestra que reúne algunos de los inmuebles más emblemáticos de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.