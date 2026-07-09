Saltillo: desde el Ateneo Fuente, Javier Díaz llama a jóvenes a prepararse y aprovechar oportunidades

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    Saltillo: desde el Ateneo Fuente, Javier Díaz llama a jóvenes a prepararse y aprovechar oportunidades
    El alcalde Javier Díaz llamó a las y los egresados a seguir preparándose y aprovechar las oportunidades educativas que ofrece el municipio. CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz destacó que su administración impulsa programas de educación, participación, salud y prevención para brindar más oportunidades de desarrollo a las y los jóvenes de Saltillo

La formación académica, la participación ciudadana y el bienestar integral de las nuevas generaciones se mantienen entre las principales prioridades del Gobierno Municipal de Saltillo, afirmó el alcalde Javier Díaz González, al destacar las acciones que su administración desarrolla para fortalecer las oportunidades de las y los jóvenes.

Durante su participación como padrino de la generación 159 del Ateneo Fuente, el edil señaló que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se impulsan programas enfocados en ampliar el acceso a la educación, fomentar la participación juvenil y generar espacios que contribuyan al desarrollo personal y profesional de este sector de la población.

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El presidente municipal exhortó a los estudiantes a aprovechar las herramientas que actualmente ofrece el municipio para fortalecer su preparación y alcanzar sus objetivos, al tiempo que hizo un llamado a cuidar tanto la salud física como la emocional, al considerar que ambas son fundamentales para construir un proyecto de vida exitoso.

$!Durante la ceremonia, el edil destacó programas de becas, prevención y participación dirigidos a la juventud saltillense.
Durante la ceremonia, el edil destacó programas de becas, prevención y participación dirigidos a la juventud saltillense. CORTESÍA

Como parte de las estrategias implementadas durante la actual administración, destacó la creación del Consejo Ciudadano Juvenil, órgano que busca incorporar la voz de las y los jóvenes en las decisiones públicas, así como la instauración del Premio Municipal de la Juventud, con el que se reconoce el talento y la participación destacada de este sector.

En materia deportiva y cultural, Javier Díaz recordó que recientemente concluyó la primera edición del Torneo Interprepas, competencia en la que participaron alrededor de 700 estudiantes de nivel medio superior en disciplinas como fútbol, canto, baile y spelling bee, entregándose una bolsa de premios de 45 mil pesos.

El alcalde también resaltó las acciones preventivas desarrolladas a través del Instituto Municipal de la Juventud, entre ellas la campaña Fiesta Segura y los operativos de Juventud Segura en cruceros de la ciudad, orientados a sensibilizar sobre los riesgos del consumo de alcohol y prevenir accidentes viales.

Asimismo, informó que el municipio puso en marcha TuMUNicipio, un ejercicio de simulación del modelo de las Naciones Unidas realizado en el Congreso del Estado, donde cerca de 100 jóvenes debatieron y propusieron soluciones a problemáticas locales e internacionales, fortaleciendo habilidades de liderazgo, negociación y participación ciudadana.

$!Javier Díaz asistió como padrino de la generación 159 del Ateneo Fuente y reconoció el esfuerzo de las y los graduados.
Javier Díaz asistió como padrino de la generación 159 del Ateneo Fuente y reconoció el esfuerzo de las y los graduados. CORTESÍA

En coordinación con la empresa Prudence, también se llevaron a cabo conferencias sobre salud sexual y prevención en diversos planteles educativos, beneficiando a más de mil 500 estudiantes, además de mantener de forma permanente pláticas preventivas, entrega de material deportivo y cursos de preparación para los exámenes de ingreso a bachillerato y licenciatura.

Durante la ceremonia estuvieron presentes Josué Elí Garza Carrales, oficial mayor de la Universidad Autónoma de Coahuila; Ignacio Castillo Carabes, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos de la Secretaría de Educación estatal; y Nayely Janeth Mery González, directora del Ateneo Fuente.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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