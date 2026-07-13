Arranca Javier Díaz Brigada Integral en El Sarape para mejorar imagen urbana en Saltillo

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    Arranca Javier Díaz Brigada Integral en El Sarape para mejorar imagen urbana en Saltillo
    Brigadas intervienen áreas verdes con acciones de limpieza, mantenimiento y poda de palmas. CORTESÍA

El proyecto busca mantener una ciudad más limpia, segura y con mejor imagen urbana

Como parte de la estrategia permanente para mantener una ciudad más limpia, ordenada y segura, el alcalde Javier Díaz González dio inicio al proyecto de la Brigada Integral en el distribuidor vial El Sarape, donde distintas dependencias municipales realizan de manera simultánea acciones de mantenimiento, rehabilitación y embellecimiento urbano.

El edil señaló que estas labores forman parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la movilidad, promover las actividades al aire libre y ofrecer espacios públicos en mejores condiciones para la población y los visitantes.

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“Con esta Brigada Integral atendemos de manera simultánea distintos frentes de trabajo que permiten mejorar la infraestructura, fortalecer la seguridad vial y brindar una mejor imagen de nuestra ciudad”, destacó Javier Díaz González.

Como parte de la primera etapa del proyecto, personal del Gobierno Municipal llevó a cabo la aplicación de pintura en los cordones cuneta de las vialidades laterales y centrales del bulevar Fundadores, en el tramo comprendido entre el distribuidor vial El Sarape y la calle Juan Navarro, en sentido de poniente a oriente, con el objetivo de mejorar la visibilidad para los automovilistas.

De manera paralela, cuadrillas municipales realizan trabajos de desazolve en las vialidades laterales de Paseo de la Reforma, donde retiran sedimentos, basura y tierra acumulada para favorecer el adecuado funcionamiento del sistema pluvial.

$!Cuadrillas municipales realizan labores de desazolve en Paseo de la Reforma.
Cuadrillas municipales realizan labores de desazolve en Paseo de la Reforma. CORTESÍA

Asimismo, dentro del programa de embellecimiento urbano, se intervienen las áreas verdes del distribuidor vial con acciones de limpieza, mantenimiento y conservación, además de la poda de palmas de la especie Washingtonia, con el propósito de favorecer su desarrollo y mantenerlas en óptimas condiciones.

Las brigadas también ejecutan labores de eliminación de grafiti y pintas no autorizadas en muros y columnas del distribuidor vial, mientras que de forma paralela se rehabilitan diversos tramos del pavimento dañado sobre Paseo de la Reforma, en ambos sentidos de circulación, para mejorar la seguridad de los miles de automovilistas que transitan diariamente por esta vialidad.

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Como parte de las acciones preventivas, personal municipal retiró un tronco y ramas de un árbol seco que habían caído sobre las áreas verdes de Paseo de la Reforma, eliminando riesgos para peatones y conductores.

Javier Díaz informó que en los próximos días la Brigada Integral continuará con nuevas acciones en este punto de la ciudad, entre ellas la pintura y delimitación de los carriles centrales, el lavado, pintado e iluminación de los túneles vehiculares, así como la rehabilitación de los parapetos del distribuidor vial El Sarape.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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