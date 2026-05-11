Auto fantasma arrolla a motociclista y huye en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Auto fantasma arrolla a motociclista y huye en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al joven motociclista que resultó herido tras ser embestido por un automóvil Renault a la altura de la Línea Verde, en el sector sur de Saltillo. MARTÍN ROJAS

Testigos afirmaron que el conductor presuntamente retiró las placas del vehículo antes de escapar rumbo al poniente de la ciudad

Un motociclista resultó lesionado durante la noche de ayer domingo, a la altura de la colonia Guerrero, luego de ser embestido por un automovilista que escapó del lugar para evitar hacerse responsable de los daños, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba a bordo de su motocicleta sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección hacia el sur, desplazándose por el carril derecho.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/rina-afuera-de-un-bar-deja-tres-detenidos-en-el-centro-de-saltillo-videos-IF20613083
$!Testigos señalaron que el conductor responsable huyó hacia la colonia Villa Universidad, donde presuntamente retiró las placas del vehículo antes de continuar su marcha para evitar ser identificado por las autoridades.
Testigos señalaron que el conductor responsable huyó hacia la colonia Villa Universidad, donde presuntamente retiró las placas del vehículo antes de continuar su marcha para evitar ser identificado por las autoridades. MARTÍN ROJAS

Fue a la altura de la Línea Verde donde el conductor de un vehículo Renault lo impactó, provocando que el motociclista saliera proyectado y cayera de forma aparatosa sobre la carpeta asfáltica.

Tras el percance, el responsable emprendió la huida. Testigos señalaron que el vehículo ingresó hacia la colonia Villa Universidad, donde el conductor presuntamente retiró las placas de circulación antes de continuar su marcha rumbo al poniente.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio del percance para tomar conocimiento de los hechos y orientar a los familiares del lesionado sobre el procedimiento legal para interponer la denuncia correspondiente.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio del percance para tomar conocimiento de los hechos y orientar a los familiares del lesionado sobre el procedimiento legal para interponer la denuncia correspondiente. MARTÍN ROJAS

A través de grupos de seguridad de WhatsApp se solicitó apoyo alrededor de las 23:00 horas, movilizándose paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para su valoración médica.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y orientaron a los familiares del motociclista a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de agilizar la identificación y localización del presunto responsable.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Última hora Saltillo
choque de moto

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: Ser mamá dos veces

NosotrAs: Ser mamá dos veces
true

Las guardianas de la memoria saltillense: el hilo invisible de nuestra historia
true

Hablando de pirujas (II)
true

Relato de una noche de bodas
true

Con los niños, no

CUARTOSCURO

‘Los Impresentables’ y sus narconexos...
true

Coahuila: Tiempo de elecciones (parte I)

true

Manganitas ∙ AFA