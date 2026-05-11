Auto fantasma arrolla a motociclista y huye en Saltillo

Un motociclista resultó lesionado durante la noche de ayer domingo, a la altura de la colonia Guerrero, luego de ser embestido por un automovilista que escapó del lugar para evitar hacerse responsable de los daños, en Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, el joven circulaba a bordo de su motocicleta sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez con dirección hacia el sur, desplazándose por el carril derecho.

Fue a la altura de la Línea Verde donde el conductor de un vehículo Renault lo impactó, provocando que el motociclista saliera proyectado y cayera de forma aparatosa sobre la carpeta asfáltica. Tras el percance, el responsable emprendió la huida. Testigos señalaron que el vehículo ingresó hacia la colonia Villa Universidad, donde el conductor presuntamente retiró las placas de circulación antes de continuar su marcha rumbo al poniente.

A través de grupos de seguridad de WhatsApp se solicitó apoyo alrededor de las 23:00 horas, movilizándose paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado y posteriormente lo trasladaron al Hospital General para su valoración médica. Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y orientaron a los familiares del motociclista a presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de agilizar la identificación y localización del presunto responsable.