Riña afuera de un bar deja tres detenidos en el Centro de Saltillo (videos)

Una riña registrada en plena Zona Centro de Saltillo terminó con tres personas detenidas por elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de que agentes municipales intervinieran para controlar el altercado ocurrido sobre la calle Victoria. De acuerdo con el reporte oficial, policías preventivos adscritos a la Delegación Centro realizaban labores de vigilancia cuando detectaron una pelea frente al restaurant bar La Antigua, situación que movilizó a los uniformados para evitar que el conflicto escalara.

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En el sitio fueron asegurados Edwin Yahir “N”, de 23 años; Fátima Lizbeth “N”, de 22; y Héctor “N”, de 52 años, identificado además como trabajador del establecimiento ubicado en esa zona del primer cuadro de la ciudad. Según la información proporcionada por las autoridades, los tres involucrados participaron en el altercado que se desarrollaba en la vía pública, por lo que fueron sometidos y trasladados por los oficiales municipales.

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Durante el procedimiento de detención, la situación se tensó aún más cuando la mujer arrestada presuntamente comenzó a golpear una de las unidades oficiales. El reporte señala que Fátima Lizbeth “N” lanzó patadas contra la puerta de la patrulla, provocando daños materiales en el vehículo policial. Tras controlar la situación, los agentes procedieron al aseguramiento de los implicados, quienes posteriormente quedaron a disposición de las autoridades competentes, instancia que determinará su situación legal en relación con los hechos registrados en la calle Victoria.

La movilización policiaca llamó la atención de personas que transitaban por la Zona Centro, debido a la presencia de patrullas y oficiales que intervinieron para dispersar la pelea frente al negocio señalado. Hasta el momento no se informó sobre personas lesionadas derivadas de la riña ni sobre el monto de los daños ocasionados a la unidad oficial. Las investigaciones y procedimientos correspondientes quedaron en manos de las autoridades encargadas del caso.

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