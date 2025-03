Baños de parques en Saltillo incumplen normativa ante falta de mantenimiento

No obstante, también se observó que, como en el caso de El Chapulín, el Parque V. Carranza y el Parque Las Maravillas, los lavabos no contaban siquiera con llaves para poder lavarse las manos.

Otro punto a señalar respecto al Biblioparque Saltillo Sur es que las cabinas sanitarias no son suficientes para garantizar la privacidad de la persona que usa los excusados. El usuario puede ser visto prácticamente desde la cancha de fútbol americano.

Asimismo, en el caso de Las Maravillas, se observó que los mingitorios no habían sido evacuados en mucho tiempo, además de presentar grafitis .

De acuerdo con el docente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), José Ruiz Fernández , el disfrute del espacio público es un tema transversal y complejo, por lo que no se limita solo al acceso para recorrerlo o usarlo, sino también a una dimensión de comodidad en su disfrute.

“Por ejemplo, lugares dónde sentarse para descansar, espacios con sombra, puntos que permitan resguardarse de la lluvia, entre otros. Pero uno de los más importantes son los baños. No solo para las necesidades biológicas propias de cualquier ser humano, sino también algunos aspectos adicionales, como la posibilidad de asearse, contar con un espacio con cambiador para bebés, un lugar con condiciones sanitarias adecuadas para un lactario, entre otros”, explicó el académico.

Mencionó que es importante que distintos aspectos asociados a disfrutar de un espacio fuera del hogar particular puedan ser cubiertos por la infraestructura presente en el espacio público.

No obstante, también señaló que contar con servicios sanitarios básicos, funcionales, higiénicos, con privacidad y seguridad en su uso, así como con mantenimiento adecuado, puede hacer aún más atractivo un sitio público.

“Es muy importante tener en cuenta que el esfuerzo no solo está del lado de la autoridad. Como ciudadanía, muchas veces no somos respetuosos de estos servicios, al darles un uso inadecuado o poco consciente. No existe presupuesto que pueda soportar el mal uso de la infraestructura pública”, mencionó.

Por ello, puntualizó la importancia de dar un uso adecuado y cuidado por parte de la ciudadanía, así como su equipamiento y mantenimiento por parte de la dependencia responsable, para contar con espacios que inviten al disfrute del espacio público.