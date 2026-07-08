Cambia de horario la Matlachinada en Saltillo; será a las 09:00 horas partiendo de la parroquia del Ojo de Agua
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La expresión cultural y religiosa formará parte del FINA 2026 con un trayecto que culminará en la Catedral de Santiago.
En el marco del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026, el próximo domingo 12 de julio se llevará a cabo la Matlachinada 449: Pasos de fe, raíces de identidad, una manifestación que reúne tradición, música y devoción en las calles del Centro Histórico de la ciudad.
La actividad iniciará a las 09:00 horas en la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua, desde donde los contingentes recorrerán la calle Libertad para continuar por las vialidades Félix U. Gómez y Miguel Hidalgo, hasta concluir en el atrio de la Catedral de Santiago y Paseo Capital, en el cruce con Benito Juárez.
En anteriores años, el evento tradicionalmente se llevaba a cabo por las tardes.
La Matlachinada forma parte de la programación del FINA 2026 y busca reconocer una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural y religioso del noreste del País, donde las danzas de matachines conservan una tradición transmitida de generación en generación.
Con el lema ”Pasos de fe, raíces de identidad”, el encuentro congregará a grupos de danzantes que, mediante sus coreografías, música y vestimenta tradicional, refrendarán una práctica profundamente arraigada en la vida comunitaria y en las celebraciones religiosas de la región.
El evento es organizado con la participación de instancias federales, estatales y municipales de cultura, y estará abierto al público en general como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026.