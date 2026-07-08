Cambia de horario la Matlachinada en Saltillo; será a las 09:00 horas partiendo de la parroquia del Ojo de Agua

La actividad iniciará a las 09:00 horas en la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua, desde donde los contingentes recorrerán la calle Libertad para continuar por las vialidades Félix U. Gómez y Miguel Hidalgo, hasta concluir en el atrio de la Catedral de Santiago y Paseo Capital, en el cruce con Benito Juárez.

En el marco del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026, el próximo domingo 12 de julio se llevará a cabo la Matlachinada 449: Pasos de fe, raíces de identidad, una manifestación que reúne tradición, música y devoción en las calles del Centro Histórico de la ciudad.

En anteriores años, el evento tradicionalmente se llevaba a cabo por las tardes.

La Matlachinada forma parte de la programación del FINA 2026 y busca reconocer una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural y religioso del noreste del País, donde las danzas de matachines conservan una tradición transmitida de generación en generación.

Con el lema ”Pasos de fe, raíces de identidad”, el encuentro congregará a grupos de danzantes que, mediante sus coreografías, música y vestimenta tradicional, refrendarán una práctica profundamente arraigada en la vida comunitaria y en las celebraciones religiosas de la región.

El evento es organizado con la participación de instancias federales, estatales y municipales de cultura, y estará abierto al público en general como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026.