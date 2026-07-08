Cambia de horario la Matlachinada en Saltillo; será a las 09:00 horas partiendo de la parroquia del Ojo de Agua

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Cambia de horario la Matlachinada en Saltillo; será a las 09:00 horas partiendo de la parroquia del Ojo de Agua
    Contrario a otros años cuando la Matlachinada se llevaba a cabo por la tarde, este 2026 iniciará a las 09:00 horas. ARCHIVO

La expresión cultural y religiosa formará parte del FINA 2026 con un trayecto que culminará en la Catedral de Santiago.

En el marco del Festival Internacional de las Artes Saltillo (FINA) 2026, el próximo domingo 12 de julio se llevará a cabo la Matlachinada 449: Pasos de fe, raíces de identidad, una manifestación que reúne tradición, música y devoción en las calles del Centro Histórico de la ciudad.

La actividad iniciará a las 09:00 horas en la Parroquia del Santísimo Cristo del Ojo de Agua, desde donde los contingentes recorrerán la calle Libertad para continuar por las vialidades Félix U. Gómez y Miguel Hidalgo, hasta concluir en el atrio de la Catedral de Santiago y Paseo Capital, en el cruce con Benito Juárez.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/genera-aqui-vamos-gratis-ahorro-de-708-millones-de-pesos-a-usuarios-del-transporte-en-saltillo-JB22014278

En anteriores años, el evento tradicionalmente se llevaba a cabo por las tardes.

La Matlachinada forma parte de la programación del FINA 2026 y busca reconocer una de las expresiones más representativas del patrimonio cultural y religioso del noreste del País, donde las danzas de matachines conservan una tradición transmitida de generación en generación.

Con el lema ”Pasos de fe, raíces de identidad”, el encuentro congregará a grupos de danzantes que, mediante sus coreografías, música y vestimenta tradicional, refrendarán una práctica profundamente arraigada en la vida comunitaria y en las celebraciones religiosas de la región.

El evento es organizado con la participación de instancias federales, estatales y municipales de cultura, y estará abierto al público en general como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fina
Matlachines
Aniversarios

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La madre de la víctima aseguró que Diana Marina ya había denunciado previamente presuntos actos de violencia y que contaba con medidas restrictivas antes de ser localizada sin vida.

Saltillo: Buscan reunir 50 mil pesos para trasladar a Diana Marina, víctima de feminicidio, a su natal Chiapas
Entre Saltillo y Monclova, los rides se organizan desde Facebook y se pagan en efectivo, pero el precio bajo también viaja con cansancio, incertidumbre y pocas garantías para el pasajero.

Rides Saltillo-Monclova: la terminal invisible de los foráneos en Coahuila
true

Llegó Riquelme: ganadores y perdedores
La Fiscalía informó que los exfuncionarios ya se encuentran a disposición del Poder Judicial para continuar con el proceso correspondiente.

Caso de Tania Flores ya está en manos del Poder Judicial: Fiscalía de Coahuila
Christian Villanueva encabezó la ofensiva saltillense al remolcar tres carreras en la victoria sobre Durango.

Saraperos vence 5-2 a Caliente de Durango en el arranque de la serie
Tras años de preparación y competencia, Daniela Díaz de León dará el siguiente paso de su carrera en el basquetbol universitario estadounidense.

Saltillense Daniela Díaz firma con Siena University y jugará en la NCAA División I
Tanto Antonio Flores como Fernando Rodríguez han promovido recursos legales y sostienen que les corresponde ejercer la diputación mientras se resuelve el litigio.

Congreso de Coahuila deja en manos de tribunales definición de curul del PT
true

AMLO, el gran corruptor