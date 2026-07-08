FINA 2026 lleva el arte a todos los rincones con talleres, literatura y cine gratuito en Saltillo

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    FINA 2026 lleva el arte a todos los rincones con talleres, literatura y cine gratuito en Saltillo
    En el marco del festival se lleva a cabo taller de pintura infantil ‘Liberando mis emociones’ para niñas y niños de 6 a 12 años. CORTESÍA

El festival ofrece más de 280 actividades, que junto con el FUTFEST Saltillo 2026 suman más de 400 eventos en la ciudad

El Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026 (FINA) continúa acercando la cultura a todos los sectores de la ciudad desde su arranque el pasado 14 de junio, con una programación que supera las 280 actividades y que, en conjunto con el FUTFEST Saltillo 2026, ofrece más de 400 eventos para el disfrute de la población.

Como parte de la disciplina de artes visuales, inició el taller de pintura infantil “Liberando mis emociones”, dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años, e impartido por Pedro Valenciano Cepeda en las instalaciones del Museo Rubén Herrera. La actividad permanecerá vigente hasta el viernes 10 de julio.

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De manera paralela, arrancó el taller de baile coreográfico de hip hop, impartido por Luigi Barba en el centro comunitario de la colonia Saltillo 2000, donde participan niñas, niños, jóvenes y adultos con el objetivo de fomentar la expresión artística y la convivencia comunitaria.

La programación del festival también incluyó la presentación del libro “Este es mi lugar”, de Miguel Ángel Santos Leyva, una obra con enfoque en la salud mental que plantea a la danza como una herramienta de sanación, conexión y empoderamiento personal.

En el ámbito cinematográfico, dio inicio el Ciclo de Cine Francés en la Sala Emilio “Indio” Fernández con la proyección de la película “Kandahar”, dirigida por Mohsen Makhmalbaf.

$!Realizan taller de baile coreográfico de hip hop en el centro comunitario de la colonia Saltillo 2000.
Realizan taller de baile coreográfico de hip hop en el centro comunitario de la colonia Saltillo 2000. CORTESÍA

El ciclo continuará este miércoles con la exhibición de “La terapia del placer”; el lunes 13 de julio se proyectará “Las Bordadoras”; el miércoles 15 de julio “25 grados en invierno”; el lunes 20 de julio “París te amo”; y concluirá el miércoles 22 de julio con “Va savoir”.

Todas las funciones del Ciclo de Cine Francés serán de acceso gratuito y estarán abiertas al público en general, como parte de la estrategia del Gobierno Municipal para acercar expresiones artísticas y culturales a la comunidad mediante el Festival Internacional de las Artes Saltillo 2026.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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