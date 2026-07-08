Genera ‘Aquí Vamos Gratis’ ahorro de 70.8 millones de pesos a usuarios del transporte en Saltillo

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Saltillo
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    Genera ‘Aquí Vamos Gratis’ ahorro de 70.8 millones de pesos a usuarios del transporte en Saltillo
    El programa es considerado por el Alcalde como una de las principales acciones de su administración. CORTESÍA

El ahorro corresponde a más de 5.2 millones de traslados realizados en las rutas troncales gratuitas

El programa social de transporte público “Aquí Vamos Gratis” ha generado un ahorro acumulado de 70.8 millones de pesos para las y los usuarios de Saltillo, informó el alcalde Javier Díaz González, quien destacó que este beneficio representa un apoyo directo a la economía de las familias.

De acuerdo con el edil, el ahorro se refleja en los más de 5.2 millones de traslados realizados por la ciudadanía a través de las dos rutas troncales que operan actualmente en la ciudad.

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“Este es, sin duda, uno de los mejores programas implementados durante esta administración porque incide directamente en la economía de la población y, por ende, en mejorar su calidad de vida”, afirmó.

Javier Díaz González señaló que, además del beneficio económico, el programa fortalece la movilidad urbana al facilitar el traslado de las y los saltillenses entre distintos sectores de la ciudad.

$!‘Aquí Vamos Gratis’ fortalece la movilidad al conectar distintos sectores de la ciudad sin costo para los usuarios.
‘Aquí Vamos Gratis’ fortalece la movilidad al conectar distintos sectores de la ciudad sin costo para los usuarios. CORTESÍA

“Invito a toda la población a que aproveche y se traslade en nuestras rutas troncales Norte-Sur, Sur-Norte, Oriente-Poniente y Poniente-Oriente totalmente gratis”, expresó.

El sistema opera con 35 unidades de transporte, cada una con capacidad para 77 pasajeros y equipadas con aire acondicionado, conexión a internet mediante wifi y rampas de acceso universal para personas con movilidad reducida.

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El alcalde destacó que uno de cada cinco habitantes de Saltillo se encuentra a una distancia caminable de las rutas troncales con tarifa cero, lo que amplía las oportunidades de movilidad y facilita el acceso al transporte público gratuito para un mayor número de ciudadanos.

Con este programa, el Gobierno Municipal busca continuar impulsando un sistema de transporte más accesible, eficiente e incluyente, al tiempo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias mediante el ahorro en sus gastos de traslado.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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