Celebra Hilario González, obispo de Saltillo su cumpleaños número 61

Con motivo de su cumpleaños, la Conferencia del Episcopado Mexicano envió un mensaje de felicitaciones a S.E. Mons. Hilario González García, obispo de Saltillo, por su cumpleaños número 61.

En el saludo difundido, se pidió a Dios por su ministerio episcopal, además de encomendar su vida a la protección de la Virgen de Guadalupe, en el marco de una celebración marcada por muestras de afecto y reconocimiento.

MENSAJE DE LA DIÓCESIS DESTACA SU LABOR PASTORAL

La Diócesis de Saltillo compartió en sus redes sociales un mensaje especial en el que resaltó el valor del servicio del Obispo y elevó una oración de agradecimiento por el don de su vida y su misión dentro de la Iglesia.