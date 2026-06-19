Celebra Hilario González, obispo de Saltillo su cumpleaños número 61

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Saltillo
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    Celebra Hilario González, obispo de Saltillo su cumpleaños número 61
    La comunidad católica de Saltillo felicitó al obispo Hilario González García con motivo de su cumpleaños. CORTESÍA

Comunidad católica expresa gratitud y oraciones por el ministerio episcopal y la vida del pastor de la Iglesia local

Con motivo de su cumpleaños, la Conferencia del Episcopado Mexicano envió un mensaje de felicitaciones a S.E. Mons. Hilario González García, obispo de Saltillo, por su cumpleaños número 61.

En el saludo difundido, se pidió a Dios por su ministerio episcopal, además de encomendar su vida a la protección de la Virgen de Guadalupe, en el marco de una celebración marcada por muestras de afecto y reconocimiento.

MENSAJE DE LA DIÓCESIS DESTACA SU LABOR PASTORAL

La Diócesis de Saltillo compartió en sus redes sociales un mensaje especial en el que resaltó el valor del servicio del Obispo y elevó una oración de agradecimiento por el don de su vida y su misión dentro de la Iglesia.

$!El Obispo (Derecha) celebró el triunfo de la Selección Mexicana contra Corea del Sur.
El Obispo (Derecha) celebró el triunfo de la Selección Mexicana contra Corea del Sur. CORTESÍA

“En este bendito mes del Sagrado Corazón de Jesús, elevamos una oración de gratitud al Señor por el don de su vida y su ministerio episcopal al servicio de la Iglesia”, señaló la publicación.

El mensaje añadió una petición para que el Sagrado Corazón de Jesús le conceda fortaleza, sabiduría y guía espiritual para continuar su labor pastoral con cercanía hacia la comunidad.

Asimismo, se invocó la intercesión del Inmaculado Corazón de María, a quien se pidió acompañar y proteger al Obispo en esta nueva etapa de su vida.

“Que el Divino Corazón de Jesús, fuente de todo amor y misericordia, lo colme de gracia, fortaleza y sabiduría para continuar guiando a su grey con la ternura de un buen pastor”, añadió la publicación.

Finalmente, la Diócesis expresó el deseo de que la Virgen María lo cubra con su manto maternal, proteja su salud y lo acompañe en cada paso de su ministerio.

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