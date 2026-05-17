Obispo de Saltillo llama a defender la identidad humana frente a la IA: ‘no podemos ocultar nuestro rostro bajo apariencias virtuales’

En el marco de la LX Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, celebrada este 17 de mayo de 2026, el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, hizo un llamado a la comunidad y a los profesionales de la comunicación a proteger la dignidad humana y la identidad ante el avance de las tecnologías digitales y los sistemas de Inteligencia Artificial (IA). Durante su mensaje dominical por la Ascensión del Señor, el prelado advirtió sobre los riesgos de despersonalización que pueden generar los algoritmos sin ética ni responsabilidad social. Señaló además la necesidad de revalorar la voz y el rostro humanos como dimensiones esenciales frente al auge de entornos y simulaciones virtuales.

“Si somos guiados por el Espíritu Santo, no podemos ocultar nuestro rostro bajo apariencias virtuales ni silenciar nuestra voz con deformaciones o simulaciones que la hagan parecer más atractiva”, expresó Hilario González García, al invitar a la ciudadanía de la región sureste de Coahuila a actuar con discernimiento espiritual. El obispo subrayó la importancia de la educación y el pensamiento crítico en la sociedad contemporánea, al considerar que las decisiones fundamentales de vida no deben delegarse a la tecnología. “No pueden ser los ‘bots’ quienes nos asesoren para tomar decisiones importantes de vida, como la vocación, la profesión o los compromisos personales”, señaló la autoridad eclesiástica. Asimismo, alertó sobre la manera en que los canales de interacción automatizados pueden influir en la intimidad afectiva y emocional de las personas. “Sería despersonalizar el mundo afectivo y emocional orientar la vida con base en ‘consejeros’ o ‘influencers’ virtuales que simulan comprensión y afecto, y que persuaden de manera oculta y mimética”, advirtió. Ante este panorama tecnológico, Hilario González García propuso fortalecer el tejido comunitario mediante relaciones interpersonales reales.

“Somos invitados a poner nuestra seguridad en relaciones humanas auténticas, que ayuden a restaurar el tejido social, cultural y político de la sociedad”, afirmó. Finalmente, exhortó a los trabajadores de los medios de comunicación, tanto eclesiales como seculares, a convertirse en defensores de la verdad y a asumir el compromiso de “custodiar rostros y voces humanas”, recordando que cada persona posee una vocación única e insustituible que no puede ser definida por algoritmos.

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