Da techo a un ‘amigo’ para que cuidara a sus hijos; madre exige justicia por presunto abuso contra tres menores en Saltillo

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    Da techo a un ‘amigo’ para que cuidara a sus hijos; madre exige justicia por presunto abuso contra tres menores en Saltillo
    Tras la denuncia, el señalado fue detenido por elementos del Agrupamiento Violeta de la Policía Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público, mientras los menores fueron sometidos a estudios médicos y psicológicos conforme a los protocolos establecidos. CORTESÍA

Tras confirmarse las agresiones a través de los protocolos médicos, la Pronnif determinó el traslado de los tres menores a una casa cuna

Justicia es lo que exige una madre de familia de la colonia Ricardo Flores Magón, en Saltillo, luego de enterarse de que un supuesto amigo abusó sexualmente de sus tres hijos.

Karla Ludivina ”N” acogió en su momento a un amigo de nombre Eduardo Antonio ”N”, de 50 años, a quien le ofreció un espacio en su domicilio para que ella y sus tres hijos contaran con una figura masculina.

La madre de los menores buscaba, más que nada, a alguien con quien dejar a sus hijos para ella poder salir a trabajar; sin embargo, la confianza que le brindó a Eduardo Antonio ”N” fue traicionada de la manera más vil.

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$!El caso salió a la luz después de que una de las menores pidiera ayuda a vecinos del sector, quienes realizaron el reporte al sistema de emergencias 911, lo que derivó en la intervención de corporaciones de seguridad y personal especializado.
El caso salió a la luz después de que una de las menores pidiera ayuda a vecinos del sector, quienes realizaron el reporte al sistema de emergencias 911, lo que derivó en la intervención de corporaciones de seguridad y personal especializado. CORTESÍA

La menor de las hijas de Ludivina salió de su domicilio el pasado 11 de junio para pedir ayuda a sus vecinos, manifestando que había sido abusada sexualmente. Fueron los mismos vecinos quienes llamaron al número de emergencias 911.

Tras el señalamiento, Eduardo ”N” fue asegurado y detenido por personal de la Policía Municipal del agrupamiento Violeta y puesto a disposición del Ministerio Público. Por su parte, los afectados fueron trasladados a un hospital para realizarles los estudios protocolarios, donde se activó el protocolo especial de Atención a Víctimas de Violación.

$!Una madre de familia de la colonia Ricardo Flores Magón acudió ante las autoridades para exigir justicia, luego de denunciar que un hombre al que brindó alojamiento y confianza habría cometido abuso sexual en perjuicio de sus tres hijos.
Una madre de familia de la colonia Ricardo Flores Magón acudió ante las autoridades para exigir justicia, luego de denunciar que un hombre al que brindó alojamiento y confianza habría cometido abuso sexual en perjuicio de sus tres hijos. CORTESÍA

Una vez realizados los exámenes se confirmó el abuso, por lo que se tomó la declaración de los menores en la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, personal de la Pronnif los trasladó a una casa cuna, separándolos de su madre.

Karla acudió a las instalaciones del Ministerio Público para conocer los avances del caso, pero se llevó la sorpresa de que el señalado se encuentra bajo arraigo domiciliario en una vivienda de la colonia Morelos, a pesar de las pruebas y testimonios en su contra.

La madre de los menores pide todo el apoyo de las autoridades, ya que afirma que el presunto agresor cuenta con influencias y ha entorpecido la investigación para su propio beneficio.

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