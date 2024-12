Coahuila: Desaprueban víctimas ampliación de horario de venta de alcohol; diputados analizan regulaciones

Víctimas indirectas de accidentes automovilísticos derivados del consumo de alcohol en Saltillo, desaprobaron la posibilidad de que establecimientos tengan la oportunidad de ampliar el horario de venta de alcohol.

En 2018, Alan Eduardo Barraza, falleció atropellado por una persona que presumiblemente conducía en estado de ebriedad. Al respecto, su padre César Barraza, comentó que la ampliación del horario puede propiciar más accidentes automovilísticos.

“Me imagino que va a haber muchos borrachos, siempre hay borrachos en la madrugada, si hay ampliación de horario, pues imagínate, van a estar más abiertos los antros, más tarde los bares, más problemas”, comentó Barraza.

Asimismo señaló que aún con la restricción del horario, se sigue vendiendo alcohol de manera clandestina, por lo que hay personas que no se verán afectadas por el horario.

“Siendo honesto creo que aquí en Saltillo mucha gente se pasa los horarios por el Arco del Triunfo. Aquí no les interesa el horario, aquí lo que está y siempre ha pasado es la clandestinidad”, señaló el saltillense.

La Ley de Hacienda de Coahuila aprobada la semana pasada por el Congreso del Estado, permite la extensión de horarios hasta por dos horas para vender alcohol en centros nocturnos como bares, cantinas, hoteles y restaurantes.

ANALIZAN DETALLES DE REGULACIÓN

Al respecto, diputados locales señalaron que aún faltan detalles a definir sobre la ampliación de los horarios, por lo que incluso se trabajará en la Ley de Alcoholes. Asimismo hicieron un llamado a que principalmente la juventud tome con moderación durante las fiestas decembrinas.

Gerardo Aguado de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), comentó que lo que se aprobó en la reforma a la Ley de Hacienda es la posibilidad de generar ingresos adicionales para el estado mediante la opción de permisos para la ampliación de horarios en la venta de alcohol.

“Sin embargo, sabemos que este ingreso debe estar respaldado por una regulación adecuada que establezca los requisitos y condiciones bajo los cuales podrán otorgarse estos permisos”, señaló el legislador.

En ese sentido, comentó que en el próximo periodo ordinario se trabajará en la reforma a la Ley de Alcoholes, “donde se definirán estos mecanismos de manera clara, transparente y con un enfoque en la seguridad y el bienestar de las y los coahuilenses”.

Además, Alberto Hurtado de Morena, destacó que se crearán comités para la supervisión de la venta de alcohol, además de que es un tema recaudatorio para el Estado.

“No nos hagamos, hay establecimientos que por alguna razón cierran hasta las cuatro de la mañana. Yo no soy quien para señalarlo porque a mí no me compete por qué cierran o no cierran pero al menos lo que se busca con este tema es que quien quiera cerrar a las 3 o 4 de la mañana, se acoja a un plan establecido y a un tema que va de la mano del orden. Soy partidario de la libertad, si las cosas se vienen manejando como se vienen manejando, no habría ningún riesgo”, declaró Hurtado.