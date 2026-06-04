Comercios de la Región Sureste ofrecerán descuentos a ciudadanos que voten este domingo

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    Comercios de la Región Sureste ofrecerán descuentos a ciudadanos que voten este domingo
    La estrategia lleva por nombre ‘Dedo Pintado, Beneficio Ganado’. ESPECIAL

Canaco Saltillo y Ramos Arizpe impulsan la participación ciudadana mediante atractivas promociones en diversos establecimientos locales

Con el objetivo de incentivar la participación ciudadana en la jornada electoral de este domingo en Coahuila, los comercios formales de la Región Sureste se unieron para ofrecer atractivas promociones y descuentos especiales a los votantes.

Las delegaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Saltillo y Ramos Arizpe confirmaron que los establecimientos del sector privado buscan reconocer a quienes cumplan con su deber cívico en las urnas.

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Salvador Rodríguez Saade, director de la Canaco Saltillo, destacó la relevancia de este ejercicio al señalar que “para nosotros como Cámara siempre es muy importante este promover la participación ciudadana, que bueno, es lo que hacemos nosotros”.

Rodríguez Saade detalló las acciones de la iniciativa privada para este fin de semana: “nosotros ahorita tenemos una campañita que se llama 'Dedo Pintado, Beneficio Ganado'. Este que le entran pues muchos comercios, restaurantes, servicios, turismo”.

El líder comercial precisó que los beneficios para los electores “van desde el 5% al 10% tradicionalmente y restaurantes eh algunos en lugar del descuento te regalan algún producto como el postre o alguna bebida”.

A su vez, Mario Aguirre, dirigente de la Canaco en Ramos Arizpe, respaldó la estrategia y sumó los negocios de su municipio a la campaña, fortaleciendo el impacto de los incentivos económicos en toda la zona metropolitana.

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Aguirre coincidió en que el dinamismo comercial de la región y la respuesta de los empresarios locales resultan fundamentales para propiciar que las familias acudan a las urnas y posteriormente consuman de manera local.

Finalmente, los representantes recordaron respetar la legislación vigente, pues como advirtió Rodríguez Saade, se obsequiará “bebida no alcohólica porque este hay... hay ley seca”, exhortando a la población a solicitar sus descuentos en los comercios.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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