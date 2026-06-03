Más de 2.4 millones de ciudadanos podrán votar en la elección legislativa de Coahuila

A pocos días de la jornada electoral del próximo 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a cerca de 2.5 millones de ciudadanos de Coahuila a acudir a las urnas para participar en la renovación del Congreso del Estado, proceso mediante el cual serán electas las y los integrantes de la próxima Legislatura local. La autoridad electoral informó que la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía quedó conformada por 2 millones 497 mil 551 personas con derecho a voto, quienes tendrán la responsabilidad de elegir a los 25 legisladores que integrarán el Poder Legislativo estatal.

Del total de cargos en disputa, 16 corresponden al principio de mayoría relativa y nueve al de representación proporcional, esquema que dará forma a la composición política del Congreso para el siguiente periodo constitucional. De acuerdo con las cifras oficiales, el listado definitivo está integrado por un millón 269 mil 510 mujeres, un millón 228 mil 39 hombres y dos personas no binarias, datos que reflejan el alcance y la actualización permanente de los instrumentos registrales utilizados para garantizar el ejercicio del sufragio. Como parte de la organización del proceso, el INE concluyó la impresión de 46 mil 882 cuadernillos de la Lista Nominal, elaborados en once tantos y entregados al Instituto Electoral de Coahuila (IEC), organismo encargado de su distribución y utilización en las casillas que serán instaladas a lo largo del territorio estatal. La documentación permitirá a los funcionarios de mesa directiva verificar la identidad de los electores y garantizar que cada voto sea emitido conforme a los procedimientos establecidos por la legislación electoral.

Asimismo, el organismo federal exhortó a las personas que solicitaron la reimpresión de su credencial para votar a recoger el documento antes del viernes 5 de junio en el Módulo de Atención Ciudadana correspondiente, ya que será indispensable para participar en la elección. El INE destacó que la conformación de la Lista Nominal y los mecanismos técnicos aplicados durante su integración constituyen una de las principales herramientas para brindar transparencia, legalidad y certeza a la contienda, fortaleciendo la confianza ciudadana en el desarrollo del proceso democrático. Con la etapa preparatoria prácticamente concluida, las autoridades electorales se enfocan en los últimos detalles operativos para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad, orden y plena certeza jurídica.

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