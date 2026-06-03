Más de 2.4 millones de ciudadanos podrán votar en la elección legislativa de Coahuila

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Más de 2.4 millones de ciudadanos podrán votar en la elección legislativa de Coahuila
    Cerca de 2.5 millones de personas aparecen en el listado definitivo que será utilizado durante la jornada electoral en Coahuila. CORTESÍA

La autoridad electoral reporta padrón actualizado y avanza en la logística para la jornada del 7 de junio

A pocos días de la jornada electoral del próximo 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) llamó a cerca de 2.5 millones de ciudadanos de Coahuila a acudir a las urnas para participar en la renovación del Congreso del Estado, proceso mediante el cual serán electas las y los integrantes de la próxima Legislatura local.

La autoridad electoral informó que la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía quedó conformada por 2 millones 497 mil 551 personas con derecho a voto, quienes tendrán la responsabilidad de elegir a los 25 legisladores que integrarán el Poder Legislativo estatal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/medios-de-coahuila-ya-me-han-quitado-la-visa-de-eua-tres-veces-americo-villarreal-santiago-delegado-del-bienestar-HB21136753

Del total de cargos en disputa, 16 corresponden al principio de mayoría relativa y nueve al de representación proporcional, esquema que dará forma a la composición política del Congreso para el siguiente periodo constitucional.

De acuerdo con las cifras oficiales, el listado definitivo está integrado por un millón 269 mil 510 mujeres, un millón 228 mil 39 hombres y dos personas no binarias, datos que reflejan el alcance y la actualización permanente de los instrumentos registrales utilizados para garantizar el ejercicio del sufragio.

Como parte de la organización del proceso, el INE concluyó la impresión de 46 mil 882 cuadernillos de la Lista Nominal, elaborados en once tantos y entregados al Instituto Electoral de Coahuila (IEC), organismo encargado de su distribución y utilización en las casillas que serán instaladas a lo largo del territorio estatal.

La documentación permitirá a los funcionarios de mesa directiva verificar la identidad de los electores y garantizar que cada voto sea emitido conforme a los procedimientos establecidos por la legislación electoral.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/resguardaran-vehiculos-oficiales-y-suspenderan-ruta-recreativa-por-elecciones-en-saltillo-este-proximo-domingo-GD21112675

Asimismo, el organismo federal exhortó a las personas que solicitaron la reimpresión de su credencial para votar a recoger el documento antes del viernes 5 de junio en el Módulo de Atención Ciudadana correspondiente, ya que será indispensable para participar en la elección.

El INE destacó que la conformación de la Lista Nominal y los mecanismos técnicos aplicados durante su integración constituyen una de las principales herramientas para brindar transparencia, legalidad y certeza a la contienda, fortaleciendo la confianza ciudadana en el desarrollo del proceso democrático.

Con la etapa preparatoria prácticamente concluida, las autoridades electorales se enfocan en los últimos detalles operativos para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de seguridad, orden y plena certeza jurídica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Candidatos
Elecciones Coahuila
Voto

Organizaciones


INE

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gerardo Mérida: Afinando la voz para el canto

Gerardo Mérida: Afinando la voz para el canto
true

La trampa de la soberanía
true

POLITICÓN: ¿Votar por uno y que legisle otro? La polémica que rodea a las candidaturas del PRI Coahuila
La investigación continúa en manos del Ministerio Público, que determinará la situación legal del hombre señalado como probable responsable de la agresión ocurrida en Saltillo.

Saltillo: Nora, víctima de agresión en Universidad Pueblo, se encuentra estable y en recuperación
Personal de Bomberos revisó al hombre al momento de su arribo a la estación de la colonia Guayulera, donde se confirmó que ya había fallecido.

Saltillo: se desvanece septuagenario en el baño y llega sin vida a estación de Bomberos
La delegación de Coahuila cerró la Olimpiada Nacional 2026 con un total de 122 medallas entre oros, platas y bronces.

¿Cuántas medallas ganó Coahuila en la Olimpiada Nacional 2026? Estos fueron sus mayores logros
En las últimas dos décadas, Irán amenazó repetidamente con cerrar el estrecho de Ormuz; el presidente Trump subestimó la capacidad de Irán para hacerlo.

Trump ignoró los simulacros bélicos sobre el estrecho de Ormuz
Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques a pesar del alto el fuego, mientras continúa el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin alteran el alto al fuego con EU