Torreón habilitará cuatro urnas electrónicas en casillas especiales para votantes en tránsito

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Torreón habilitará cuatro urnas electrónicas en casillas especiales para votantes en tránsito
    El INE instalará cuatro casillas especiales con urna electrónica en Torreón para facilitar el voto de ciudadanos que se encuentren fuera de su municipio el próximo 7 de junio. INE

Las casillas especiales estarán ubicadas en puntos estratégicos de Torreón y contarán con mil boletas electrónicas cada una

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de facilitar el sufragio a los ciudadanos que no se encuentren en su municipio de residencia, Torreón habilitará cuatro casillas especiales equipadas con tecnología de urna electrónica durante los comicios del próximo domingo 7 de junio.

Roxana Lara García, vocal ejecutiva del Distrito 5 del Instituto Nacional Electoral (INE), detalló que los centros de votación se situarán estratégicamente en puntos de alta afluencia, como la Coordinación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la plaza comercial Almanara.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/dan-ultima-oportunidad-a-remisos-para-regularizar-su-cartilla-militar-en-la-region-sureste-DB21137477

Cada una de estas casillas contará con un límite de mil boletas electrónicas, cumpliendo con la normativa vigente para atender a los votantes en tránsito. Al respecto, Lara García aclaró que, si bien podrán participar quienes estén fuera de su ciudad de origen, pero dentro del estado, su voto será válido exclusivamente para cargos de representación proporcional, excluyendo las candidaturas de mayoría relativa.

La funcionaria destacó que las urnas electrónicas poseen sistemas robustos de verificación y acceso a la lista nominal para validar la elegibilidad de cada elector en tiempo real.

En paralelo a esta logística, el INE reporta un avance superior al 50 por ciento en la entrega de paquetes electorales a los presidentes de casilla. En total, el Distrito 5 tiene proyectada la instalación de 493 casillas distribuidas en los cuatro distritos locales de Torreón.

La autoridad electoral mantiene el proceso de acreditación de observadores. De 600 solicitudes recibidas, se han aprobado 437 ciudadanos, quienes vigilarán la transparencia de la jornada bajo el monitoreo constante de la institución para resolver cualquier incidencia técnica o logística.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Elecciones Coahuila

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Organizaciones


IEC
INE

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Gerardo Mérida: Afinando la voz para el canto

Gerardo Mérida: Afinando la voz para el canto
true

La trampa de la soberanía
true

POLITICÓN: ¿Votar por uno y que legisle otro? La polémica que rodea a las candidaturas del PRI Coahuila
La investigación continúa en manos del Ministerio Público, que determinará la situación legal del hombre señalado como probable responsable de la agresión ocurrida en Saltillo.

Saltillo: Nora, víctima de agresión en Universidad Pueblo, se encuentra estable y en recuperación
Personal de Bomberos revisó al hombre al momento de su arribo a la estación de la colonia Guayulera, donde se confirmó que ya había fallecido.

Saltillo: se desvanece septuagenario en el baño y llega sin vida a estación de Bomberos
La delegación de Coahuila cerró la Olimpiada Nacional 2026 con un total de 122 medallas entre oros, platas y bronces.

¿Cuántas medallas ganó Coahuila en la Olimpiada Nacional 2026? Estos fueron sus mayores logros
En las últimas dos décadas, Irán amenazó repetidamente con cerrar el estrecho de Ormuz; el presidente Trump subestimó la capacidad de Irán para hacerlo.

Trump ignoró los simulacros bélicos sobre el estrecho de Ormuz
Irán y Estados Unidos intercambiaron ataques a pesar del alto el fuego, mientras continúa el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Los ataques de Irán contra Kuwait y Baréin alteran el alto al fuego con EU