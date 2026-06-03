Torreón habilitará cuatro urnas electrónicas en casillas especiales para votantes en tránsito

Roxana Lara García, vocal ejecutiva del Distrito 5 del Instituto Nacional Electoral (INE), detalló que los centros de votación se situarán estratégicamente en puntos de alta afluencia, como la Coordinación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la plaza comercial Almanara.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de facilitar el sufragio a los ciudadanos que no se encuentren en su municipio de residencia, Torreón habilitará cuatro casillas especiales equipadas con tecnología de urna electrónica durante los comicios del próximo domingo 7 de junio.

Cada una de estas casillas contará con un límite de mil boletas electrónicas, cumpliendo con la normativa vigente para atender a los votantes en tránsito. Al respecto, Lara García aclaró que, si bien podrán participar quienes estén fuera de su ciudad de origen, pero dentro del estado, su voto será válido exclusivamente para cargos de representación proporcional, excluyendo las candidaturas de mayoría relativa.

La funcionaria destacó que las urnas electrónicas poseen sistemas robustos de verificación y acceso a la lista nominal para validar la elegibilidad de cada elector en tiempo real.

En paralelo a esta logística, el INE reporta un avance superior al 50 por ciento en la entrega de paquetes electorales a los presidentes de casilla. En total, el Distrito 5 tiene proyectada la instalación de 493 casillas distribuidas en los cuatro distritos locales de Torreón.

La autoridad electoral mantiene el proceso de acreditación de observadores. De 600 solicitudes recibidas, se han aprobado 437 ciudadanos, quienes vigilarán la transparencia de la jornada bajo el monitoreo constante de la institución para resolver cualquier incidencia técnica o logística.