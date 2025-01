Con rosca y pelotas, este chofer de la ruta Expres de Saltillo hace magia en el Día de Reyes

El Día de Reyes no pasará desapercibido para Irving Agustín Jerónimo Rivera, un chofer del transporte público en Saltillo que, con espíritu solidario, ha decidido llevar alegría a los niños y niñas que encuentre en su camino. Durante su ruta en la unidad Express y en la colonia Santa Luz , Irving regalará pelotas y una rebanada de rosca a los pequeños, en un gesto que busca mantener vivo el espíritu de compartir y dar esperanza.

Con globos y balones adornando su unidad, Irving se ha convertido en un personaje entrañable para los pasajeros y vecinos de Saltillo y Ramos Arizpe. Su motivación, explica, proviene de los valores inculcados por sus padres y su profunda devoción a San Judas Tadeo. “Le pido a San Juditas que no me falte trabajo, y como siempre me socorre, yo le pago dando algo a los demás,” afirma con orgullo.

UNA FORMA DE DEJAR HUELLA

Con 33 años y un corazón generoso, Irving cree firmemente en el impacto de sus acciones. Para él, regalar algo sencillo como un balón o una rebanada de rosca puede marcar la diferencia en el día de un niño. Más que un obsequio, es una muestra de gratitud hacia la vida y una manera de inspirar a futuras generaciones.

Este Día de Reyes, el recorrido de “El Cocho” no solo llevará pasajeros, sino también sonrisas y alegría a quienes más lo necesitan.