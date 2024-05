Saltillo: Irving, el chofer que regala balones y trozos de su alma de niño

Así como toma el volante, toma la vida; así como le dijeron sus padres desde su infancia, así es él. Un hombre que cree en los niños, en sus sueños y retos y por eso se encarga de brindarles un momento de felicidad, para muchos quizá la única alegría que pueden tener en este su día.

Irving Agustín Jerónimo Rivera llegó a Saltillo hace cuatro años. Él es un migrante que aprendió el oficio de chofer desde su juventud y desde entonces ese es su modo de vivir, entre las calles se desenvuelve con pasión por la manejada.

En el camino, cada 30 de abril y desde este año el 6 de Reyes le resulta gratificante entregar balones a niños y a veces a los adultos para que ellos se les lleven la sorpresa.

“También cuando voy en ruta, me paro y les doy sus balones y así”, dice con gran entusiasmo este chofer relajiento y conocido por colgar balones a manera de adornos en la unidad que maneja, mismos que van a parar a las manos de los niños que se le van cruzando en su camino.

¿Por qué lo hace? Sería la pregunta que se responde con otra similar: ¿y por qué no? si la vida le ha dado muchas cosas positivas, pero, sobre todo, la necesidad interior de activarse y dejar huella en las futuras generaciones.

Al hablar de su vida, el hombre de 33 años, a quien sus compañeros cumbieros y checadores le dicen “El Cocho”, se recuerda en un hogar donde se valora mucho lo que se posee y se enseña que dar un poco de eso es esperanzador, es divino.

Sus padres le inculcaron ese valor de compartir; ahí comienza la historia y esos consejos los aplica desde hace años, siendo los más pequeños quienes se benefician con sus acciones.

En Saltillo y Ramos Arizpe desde hace cuatro años en que arribó desde el poblado Ocotito, en el estado de Guerrero, comenzó su labor en el transporte público. A él lo mueve la combi, pero también, su inquebrantable fe en San Judas Tadeo.

“Es una forma de agradecerle lo que me da. A San Juditas le pido que no me falte trabajo y como siempre me socorre pues yo le pago dando algo a los demás”, dice orgulloso.

RECAUDACIÓN DIARIA DE SONRISAS

Para eso se prepara con un bote al que le va echando diariamente, 30, 40 pesos y llega el gran día, el 30 de abril y hace el corte. De ahí se dirige a la juguetería, los balones son su regalo preferido, son grandes, vistosos y a nadie le desagradan. Así, enciende la unidad número 14 de la Ruta Express y va repartiendo sonrisas por todo el camino.

El camión adornado con los balones hace de los adultos volver a ser niños, por lo menos durante su recorrido y además, se llevan el recuerdo para sus niños. Pero los más felices son los chiquitines que tiene la suerte de abordar y se llevan uno de los balones