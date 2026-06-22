Crecen quejas contra taxistas por incumplir uso del taxímetro en Saltillo

El titular del organismo, Víctor de la Rosa, señaló que el uso del dispositivo de cobro no es negociable en la ciudad. “En todos lados, el taxímetro es la ley, digamos, no hay opciones como para que se pueda dejar de respetar” , afirmó.

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana de Saltillo reportó un flujo constante de quejas ciudadanas debido a operadores de taxi que se niegan a respetar las tarifas oficiales. Las autoridades locales llamaron a reportar formalmente cualquier anomalía detectada.

MONITOREO Y FINES DE SEMANA

La dependencia recibe diariamente un promedio de entre 8 y 10 reportes formales por diversas faltas. De la Rosa admitió que las denuncias aumentan sustancialmente durante los periodos de mayor movilidad social y en las noches.

“Evidentemente, los fines de semana y los horarios nocturnos son mucho más altos”, detalló el funcionario. Ante esto, la autoridad solicita a los afectados recabar los datos visibles del vehículo para poder iniciar las acciones correspondientes.

UN PROCESO LEGAL LENTO

A pesar de la insistencia en denunciar, el funcionario reconoció que el marco normativo actual dificulta la aplicación de sanciones rápidas a los concesionarios. El procedimiento administrativo tradicional ralentiza las medidas de control de calidad.

“El proceso para abrir un caso en contra de una concesión es larguísimo. Es un proceso que está construido desde la tradición legal, con un citatorio y luego con una primera advertencia”, explicó De la Rosa.

Añadió que el esquema actual contempla amonestaciones que solo se acumulan en el expediente de la unidad. “Es un proceso que, la verdad, para términos de calidad en el servicio no ayuda mucho y que tendremos que cambiar en el corto plazo”, concluyó.

ESTABILIZAN AFOROS DE “AQUÍ VAMOS”

En contraste, el funcionario destacó el avance del sistema de transporte colectivo “Aquí Vamos”, de cinco rutas, el cual ya traslada a cerca de 35 mil usuarios diarios a través de sus nuevas rutas diseñadas para conectar de forma eficiente la ciudad.

Rutas como la 714, la 716 y la 211 han mostrado una tendencia de estabilización positiva. El diseño permite a los ciudadanos realizar transbordos gratuitos para completar trayectos extensos pagando una tarifa única.