Familias de Saltillo se apropian de plazas renovadas gracias al apoyo de Harrison Barnes

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    Familias de Saltillo se apropian de plazas renovadas gracias al apoyo de Harrison Barnes
    La inversión realizada por el jugador de la NBA permitió recuperar áreas públicas que hoy registran una alta afluencia de visitantes. CORTESÍA

Las plazas rehabilitadas en Mirasierra, Satélite Sur y Lomas del Refugio registran una amplia afluencia de visitantes, consolidándose como espacios de convivencia, deporte y recreación para la comunidad

Los espacios públicos rehabilitados con el respaldo del basquetbolista de la NBA Harrison Barnes se han convertido en nuevos puntos de reunión para miles de familias saltillenses, que diariamente aprovechan las instalaciones para practicar deporte, convivir y disfrutar actividades recreativas en un entorno seguro.

El alcalde Javier Díaz González destacó que las plazas ubicadas en las colonias Mirasierra, Satélite Sur y Lomas del Refugio han registrado una importante participación ciudadana desde su renovación, reflejando el impacto positivo que tienen este tipo de proyectos en la calidad de vida de la población.

$!Familias de todas las edades disfrutan las canchas deportivas y áreas recreativas de las plazas rehabilitadas en distintos sectores de Saltillo.
Familias de todas las edades disfrutan las canchas deportivas y áreas recreativas de las plazas rehabilitadas en distintos sectores de Saltillo. CORTESÍA

Las plazas Satélite Sur Spurs y Lomas del Refugio Spurs fueron inauguradas recientemente por Harrison Barnes, acompañado por el alcalde de Saltillo y la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo. Ambos espacios forman parte del programa Activa tu Parque, estrategia que busca fortalecer la convivencia comunitaria mediante áreas dignas para el deporte y la recreación.

La rehabilitación de estos dos parques fue posible gracias a una aportación de 100 mil dólares realizada por el jugador de los Spurs de San Antonio a través de la Harrison and Brittany Barnes Community Fund. Los recursos permitieron mejorar la infraestructura y ofrecer instalaciones adecuadas para niñas, niños, jóvenes y adultos.

$!Canchas de basquetbol, áreas verdes y juegos infantiles reúnen cada semana a cientos de familias saltillenses.
Canchas de basquetbol, áreas verdes y juegos infantiles reúnen cada semana a cientos de familias saltillenses. CORTESÍA
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-fortalece-mantenimiento-vial-con-rehabilitacion-de-avenidas-de-alta-circulacion-MC21549005

Durante los fines de semana y también entre semana, decenas de familias utilizan las canchas de basquetbol y fútbol, además de las áreas de juegos infantiles, convirtiendo estos espacios en centros activos de convivencia social.

El proyecto se suma a la rehabilitación de la Plaza Mirasierra Spurs, inaugurada en 2025 con la presencia del gobernador Manolo Jiménez Salinas. En aquella ocasión, Barnes aportó 60 mil dólares para la recuperación de dos canchas de basquetbol, mientras que el Gobierno Municipal y la iniciativa privada complementaron las mejoras con infraestructura y módulos de juegos.

$!Las plazas impulsadas por Harrison Barnes se han consolidado como espacios de convivencia, deporte y recreación para la comunidad.
Las plazas impulsadas por Harrison Barnes se han consolidado como espacios de convivencia, deporte y recreación para la comunidad. CORTESÍA

Javier Díaz González resaltó que la respuesta de la ciudadanía demuestra la importancia de recuperar espacios públicos para fortalecer el tejido social y fomentar estilos de vida saludables. Añadió que las plazas rehabilitadas hoy lucen llenas de actividad, reflejando el interés de las familias por volver a ocupar áreas destinadas a la convivencia y al deporte.

El Presidente Municipal agradeció nuevamente el respaldo de Harrison Barnes y de las empresas participantes, al señalar que estas acciones contribuyen a construir comunidades más unidas y con mejores oportunidades para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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