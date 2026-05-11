Deportivo se estrella contra luminaria y termina volcado en Saltillo

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    Deportivo se estrella contra luminaria y termina volcado en Saltillo
    Un vehículo deportivo terminó con severos daños materiales luego de impactarse contra una luminaria y volcar sobre el bulevar Antonio Cárdenas, en la colonia Chapultepec, durante la noche del domingo. MARTÍN ROJAS

El percance provocó el cierre parcial de la circulación mientras una grúa retiraba el vehículo y se liberaba la vialidad en el sector

Un aparatoso accidente se registró durante la noche del domingo en la colonia Chapultepec, donde un vehículo deportivo terminó completamente destrozado tras chocar contra una luminaria y posteriormente volcarse, en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, un joven conducía un Chevrolet Camaro sobre el bulevar Antonio Cárdenas con dirección al sur, presuntamente a exceso de velocidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/auto-fantasma-arrolla-a-motociclista-y-huye-en-saltillo-BF20613460
$!La estructura metálica de una luminaria fue derribada tras el fuerte choque provocado por un Chevrolet Camaro, cuyo conductor perdió el control al tomar una curva de incorporación hacia el bulevar Felipe J. Mery.
La estructura metálica de una luminaria fue derribada tras el fuerte choque provocado por un Chevrolet Camaro, cuyo conductor perdió el control al tomar una curva de incorporación hacia el bulevar Felipe J. Mery. MARTÍN ROJAS

Fue al tomar la curva de incorporación hacia el bulevar Felipe J. Mery cuando el conductor perdió el control del volante, proyectándose hacia la banqueta e impactándose contra una luminaria, la cual fue derribada debido a la fuerza del choque.

Tras el impacto, la estructura funcionó como rampa, provocando que el automóvil deportivo terminara volcado con los neumáticos hacia arriba sobre la vialidad.

Automovilistas que presenciaron el percance detuvieron su marcha para auxiliar al conductor, quien aseguró no presentar lesiones de gravedad; sin embargo, a través de grupos de seguridad de WhatsApp se solicitó apoyo de las autoridades alrededor de las 23:15 horas.

$!El automóvil quedó con los neumáticos hacia arriba tras utilizar la luminaria como punto de impacto, lo que provocó que la unidad terminara volcada sobre la vialidad, generando la movilización de autoridades.
El automóvil quedó con los neumáticos hacia arriba tras utilizar la luminaria como punto de impacto, lo que provocó que la unidad terminara volcada sobre la vialidad, generando la movilización de autoridades. MARTÍN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y cerraron parcialmente la circulación mientras una grúa realizaba las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada y liberar la vialidad.

Pese a lo aparatoso del accidente, todo quedó en cuantiosos daños materiales. El caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.

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