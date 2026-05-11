Deportivo se estrella contra luminaria y termina volcado en Saltillo

Un aparatoso accidente se registró durante la noche del domingo en la colonia Chapultepec, donde un vehículo deportivo terminó completamente destrozado tras chocar contra una luminaria y posteriormente volcarse, en Saltillo. De acuerdo con los primeros reportes, un joven conducía un Chevrolet Camaro sobre el bulevar Antonio Cárdenas con dirección al sur, presuntamente a exceso de velocidad.

Fue al tomar la curva de incorporación hacia el bulevar Felipe J. Mery cuando el conductor perdió el control del volante, proyectándose hacia la banqueta e impactándose contra una luminaria, la cual fue derribada debido a la fuerza del choque. Tras el impacto, la estructura funcionó como rampa, provocando que el automóvil deportivo terminara volcado con los neumáticos hacia arriba sobre la vialidad. Automovilistas que presenciaron el percance detuvieron su marcha para auxiliar al conductor, quien aseguró no presentar lesiones de gravedad; sin embargo, a través de grupos de seguridad de WhatsApp se solicitó apoyo de las autoridades alrededor de las 23:15 horas.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y cerraron parcialmente la circulación mientras una grúa realizaba las maniobras necesarias para retirar la unidad siniestrada y liberar la vialidad. Pese a lo aparatoso del accidente, todo quedó en cuantiosos daños materiales. El caso fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán responsabilidades.