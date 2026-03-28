Ebrio conductor se impacta contra poste al perder el control en Saltillo

El conductor de una camioneta tipo pick up de la marca Ford participó en un accidente vial, luego de perder el control del volante e impactarse contra un durmiente y un poste de madera, en Saltillo. Los hechos se registraron a las 23:15 horas, cuando el involucrado, identificado como Jesús, transitaba a bordo de una camioneta modelo F-150, color rojo, sobre la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez, con dirección de norte a sur.

El hombre, quien presuntamente manejaba bajo los efectos del alcohol, metros antes del cruce con el bulevar Felipe J. Mery, perdió el control del volante, lo que ocasionó que se subiera al camellón para posteriormente impactarse de manera frontal contra un durmiente, el cual protegía un poste de madera perteneciente a una compañía de telefonía. Testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades correspondientes, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.

Afortunadamente, el conductor no resultó con lesiones de consideración, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos. Finalmente, la camioneta fue remolcada mediante una grúa, y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.