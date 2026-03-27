Crecen al doble las riñas en Saltillo: pasan de 433 en 2022 a 838 en 2024

De acuerdo con los registros reportados ante el censo bianual del INEGI, al cierre de 2024, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó en su catálogo de faltas cívicas registradas en los procedimientos administrativos que en Saltillo fueron registrados 838 casos de riñas o incitación a riña entre una o más personas.

El Censo Nacional de Gobiernos Municipales realizado por el INEGI reveló que en Saltillo las atenciones de la Policía Municipal por causas de riña han incrementado al doble.

De ese total de procedimientos, la autoridad reportó que en todos los casos se llegó a la conclusión de aplicar alguna medida de apremio, que puede ir desde una multa hasta el arresto en las celdas municipales.

A decir del informe, esta falta cívica incrementó en 93 por ciento en comparación con los datos registrados en el censo anterior, cuando al corte de 2022 la misma autoridad reportó haber atendido un total de 433 casos.

La estadística implica que en la capital de Coahuila se atienden por lo menos 15 riñas de forma semanal a través de actuaciones de elementos de la Policía Municipal.

En el panorama estatal, Saltillo es la ciudad de Coahuila donde más registros se presentan en las comandancias municipales por actos de riña o incitación a la riña por parte de una o más personas.

A nivel estatal, se registraron 2 mil 502 casos procedentes y 2 mil 474 medidas de apremio, con lo cual la estadística muestra que al menos el 33 por ciento de los casos ocurrieron en Saltillo.