Crecen al doble las riñas en Saltillo: pasan de 433 en 2022 a 838 en 2024
Saltillo encabeza en Coahuila los registros de faltas cívicas por riñas o incitación a la riña, con 838 casos reportados por la Policía Municipal al cierre de 2024
El Censo Nacional de Gobiernos Municipales realizado por el INEGI reveló que en Saltillo las atenciones de la Policía Municipal por causas de riña han incrementado al doble.
De acuerdo con los registros reportados ante el censo bianual del INEGI, al cierre de 2024, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reportó en su catálogo de faltas cívicas registradas en los procedimientos administrativos que en Saltillo fueron registrados 838 casos de riñas o incitación a riña entre una o más personas.
De ese total de procedimientos, la autoridad reportó que en todos los casos se llegó a la conclusión de aplicar alguna medida de apremio, que puede ir desde una multa hasta el arresto en las celdas municipales.
A decir del informe, esta falta cívica incrementó en 93 por ciento en comparación con los datos registrados en el censo anterior, cuando al corte de 2022 la misma autoridad reportó haber atendido un total de 433 casos.
La estadística implica que en la capital de Coahuila se atienden por lo menos 15 riñas de forma semanal a través de actuaciones de elementos de la Policía Municipal.
En el panorama estatal, Saltillo es la ciudad de Coahuila donde más registros se presentan en las comandancias municipales por actos de riña o incitación a la riña por parte de una o más personas.
A nivel estatal, se registraron 2 mil 502 casos procedentes y 2 mil 474 medidas de apremio, con lo cual la estadística muestra que al menos el 33 por ciento de los casos ocurrieron en Saltillo.
Los municipios que también tuvieron una alta incidencia, pero que se encuentran por debajo de Saltillo, fueron San Juan de Sabinas con 400 procedimientos por esta falta cívica, Ramos Arizpe con 362, Monclova con 245, Acuña con 220, Piedras Negras con 143 y Torreón con 83.
1. Saltillo - 838 faltas cívicas por reñir o intentar reñir entre una o más personas
2. San Juan de Sabinas - 400
3. Ramos Arizpe - 362
4. Monclova - 245
5. Acuña - 220
6. Piedras Negras - 143
7. Torreón - 83
8. Arteaga - 47
9. San Pedro - 36
10. Múzquiz - 30