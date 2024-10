Edgar falleció por hipertenso, no por consumir ayahuasca, asegura Fiscalía de Coahuila

De acuerdo con las últimas declaraciones de la Fiscalía General del Estado, la muerte de Edgar Flores, alias “Gallo”, que algunos rumores vinculaban con el consumo de ayahuasca, fue por causas naturales debido a que era hipertenso, lo que le provocó un infarto fulminante. Esto fue confirmado por la necropsia de ley, la cual también descartó el consumo de la raíz en cuestión.

El delegado de la Fiscalía en la Región Sureste del Estado, Everardo Lazo Chapa, señaló que la investigación aún sigue abierta, pero tras los resultados de la necropsia se determinó que la causa del fallecimiento fue un infarto, es decir, una muerte por causas naturales.

Lazo Chapa indicó que la necropsia reveló que el occiso consumía marihuana, pero descartó la presencia de otros estupefacientes, confirmando que no había ingerido ayahuasca.

El delegado también informó que Edgar padecía hipertensión, una condición que no estaba tratando ni controlando con medicamentos, lo que agravó su estado de salud y pudo haber provocado el infarto que le causó la muerte.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

Lo declarado por Lazo Chapa concuerda con las primeras indagatorias sobre el fallecimiento de Edgar. Rafael, de 35 años, quien se identificó como amigo del difunto, explicó que lo encontraron inconsciente la mañana del sábado, después de pasar la noche del viernes celebrando un cumpleaños alrededor de una fogata.

Según Rafael, la reunión comenzó alrededor de las 22:00 horas del día anterior para celebrar el cumpleaños de Carlos. Durante la convivencia, el grupo permaneció despierto hasta el amanecer, tocando la guitarra y cantando. En sus declaraciones, aseguró que no consumieron alcohol ni drogas, limitándose solo a snacks.

Cerca de las 06:45 horas, Edgar se recostó junto al fuego, y sus compañeros no le dieron importancia, pensando que solo se había quedado dormido. Sin embargo, cuando intentaron despertarlo para que se acomodara mejor, no respondió. Alarmados, decidieron trasladarlo de inmediato a la estación de bomberos sur, donde la paramédica Dalia Fernanda Rosas Fuentes confirmó su fallecimiento.

Los amigos señalaron que conocían a Edgar desde hacía cinco meses, tras haberse encontrado en un retiro espiritual.

Aunque las investigaciones en torno al deceso siguen abiertas, hasta el momento, con base en las declaraciones, pruebas periciales y forenses, la Fiscalía ha confirmado que la muerte fue por causas naturales y ha descartado que se derivara del consumo de estupefacientes.