Egresado del Instituto Tecnológico de Saltillo es contratado por Tesla

“Ellos me buscaron a través de LinkedIn y voy como Senior Manufactury, que es coordinador de manufactura; me dieron la noticia el pasado 11 de noviembre que me llega la oferta de trabajo de parte de RH, le platico a mi madre que no me la creo, y va a pasar tiempo y creo que es donde me va a caer el veinte”, dijo emocionado el egresado.

El joven recordó sus esfuerzos para lograr este objetivo, una meta que había planteado hace tiempo. Además, señaló que sus jefes en General Motors, donde trabajó anteriormente y desarrolló conocimientos y competencias que le permitieron llegar a Tesla, también expresaron su felicidad al conocer la noticia.

Ontiveros egresó del Tecnológico de Saltillo en 2019, y antes de ser contratado por Tesla, adquirió experiencia en empresas como GST-Autoleather (actualmente Pangea), donde trabajó en el área de Calidad en Ingeniería, y en General Motors en Ramos Arizpe.

En GM, desempeñó diversas funciones en las áreas de Calidad en Manufactura y Coordinación de Lanzamientos de Calidad, participando en proyectos de alto perfil como la manufactura de vehículos eléctricos como el Blazer, Equinox, así como las versiones eléctricas de los modelos Honda y Cadillac.

En su nuevo rol en Tesla, Ontiveros se encargará de la gestión de tornillos, pijas y tuercas en la manufactura de vehículos, además de coordinar todos los requerimientos de torque para garantizar que las unidades cumplan con las especificaciones de calidad y seguridad necesarias.

Ante el logro, Sergio expresó su agradecimiento a varios de sus profesores en el Tecnológico de Saltillo, quienes lo inspiraron y motivaron a lo largo de su formación, como el maestro Néstor Roberto Saavedra y el maestro Juan Arredondo Valdez, quien lo impulsó a disfrutar de las matemáticas, y de la profesora Claudia Ivonne Franco Martínez, quien le brindó un gran apoyo en la asignatura de Dinámica.