Saltillo: Luego de 30 años de pagos, culminan su crédito y reciben escrituras sin costo

El evento fue encabezado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el delegado regional del Infonavit en Coahuila, Iván Caballero González. Durante la jornada también se realizó la entrega simbólica de escrituras a un grupo de beneficiarios.

En Saltillo , se realizó un evento en el que 800 familias recibieron sus documentos de cancelación de hipoteca y escrituración, lo que representa la consolidación legal de su patrimonio tras años de esfuerzo y ahorro.

Como parte del programa, las familias no tuvieron que cubrir el costo del trámite, lo que representó un ahorro directo que, de acuerdo con autoridades, puede alcanzar hasta los 8 mil pesos por vivienda.

15 AÑOS DE SACRIFICIO

Para muchos de los beneficiarios, este documento se traduce en el fin de una etapa de compromiso financiero. Es el caso de Darío Domínguez Córdoba, habitante de Saltillo, quien platicó a VANGUARDIA que tardó 15 años en pagar su casa, logrando reducir a la mitad el tiempo original de un crédito de 30 años mediante adelantos.

“Fueron 15 años de sacrificio, de mucho trabajo y de estar constantes con la familia para poder sacar adelante la casa”, dijo.

Señaló que el objetivo es brindar certeza a su familia y contar con una vivienda propia, evitando el gasto constante de renta. Añadió que, tras concluir el proceso, se siente satisfecho de ser propietario legítimo de su vivienda.

TENENCIA DE LA TIERRA

El alcalde Díaz González aprovechó el encuentro para indicar que realizará programas de tenencia de la tierra para garantizar la escrituración de más familias saltillenses.

En tanto, el delegado del Infonavit señaló que este tipo de acciones forman parte de una estrategia para ampliar el acceso a soluciones de vivienda entre trabajadores, y adelantó que podrían replicarse de manera periódica con nuevas entregas y esquemas de apoyo.