Saltillo: Luego de 30 años de pagos, culminan su crédito y reciben escrituras sin costo

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Saltillo
/ 18 abril 2026
    Saltillo: Luego de 30 años de pagos, culminan su crédito y reciben escrituras sin costo
    El alcalde Javier Díaz entregó escrituras a beneficiarios que concluyeron el pago de su vivienda CORTESÍA

Un total de 800 personas recibieron las escrituras de su vivienda durante un evento realizado en el Biblioparque Norte de Saltillo

En Saltillo, se realizó un evento en el que 800 familias recibieron sus documentos de cancelación de hipoteca y escrituración, lo que representa la consolidación legal de su patrimonio tras años de esfuerzo y ahorro.

El evento fue encabezado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el delegado regional del Infonavit en Coahuila, Iván Caballero González. Durante la jornada también se realizó la entrega simbólica de escrituras a un grupo de beneficiarios.

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Como parte del programa, las familias no tuvieron que cubrir el costo del trámite, lo que representó un ahorro directo que, de acuerdo con autoridades, puede alcanzar hasta los 8 mil pesos por vivienda.

15 AÑOS DE SACRIFICIO

Para muchos de los beneficiarios, este documento se traduce en el fin de una etapa de compromiso financiero. Es el caso de Darío Domínguez Córdoba, habitante de Saltillo, quien platicó a VANGUARDIA que tardó 15 años en pagar su casa, logrando reducir a la mitad el tiempo original de un crédito de 30 años mediante adelantos.

“Fueron 15 años de sacrificio, de mucho trabajo y de estar constantes con la familia para poder sacar adelante la casa”, dijo.

Señaló que el objetivo es brindar certeza a su familia y contar con una vivienda propia, evitando el gasto constante de renta. Añadió que, tras concluir el proceso, se siente satisfecho de ser propietario legítimo de su vivienda.

TENENCIA DE LA TIERRA

El alcalde Díaz González aprovechó el encuentro para indicar que realizará programas de tenencia de la tierra para garantizar la escrituración de más familias saltillenses.

En tanto, el delegado del Infonavit señaló que este tipo de acciones forman parte de una estrategia para ampliar el acceso a soluciones de vivienda entre trabajadores, y adelantó que podrían replicarse de manera periódica con nuevas entregas y esquemas de apoyo.

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Al evento asistieron también el regidor Mario Mata y el titular de Desarrollo Social municipal, Ernesto Siller.

CERTEZA JURÍDICA

Cabe mencionar que la entrega de estos documentos permite a los beneficiarios tomar decisiones plenas sobre sus viviendas.

“Buscamos beneficiar a quienes más lo necesitan. Estos trámites llegaron a las manos de las familias sin costo alguno”, dijo.

Agregó que garantizar el patrimonio familiar es uno de los principales objetivos de este tipo de programas.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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