Fortalecen Municipio de Saltillo e Infonavit patrimonio de las familias

Más de 800 familias saltillenses recibieron sus escrituras por cancelación de hipoteca de manera gratuita, en un evento que refrenda la coordinación entre autoridades municipales y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Durante la entrega, el alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de generar sinergias con instituciones como el Infonavit para beneficiar directamente a la ciudadanía, al brindar certeza jurídica sobre su patrimonio.

“Me da mucho gusto estar aquí en este evento que representa algo muy importante para cientos de familias saltillenses: la certeza de su patrimonio y la tranquilidad de saber que cuentan con una vivienda propia”, expresó. El edil reconoció además la disposición del Infonavit para trabajar de manera coordinada con el Municipio, así como el respaldo del Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Javier Díaz subrayó que, gracias a este programa, las familias beneficiadas obtuvieron un ahorro directo de hasta 8 mil pesos, al eliminar el costo del trámite de escrituración.

“Lo que hoy vivimos aquí es reflejo de una política clara: poner a las personas al centro y trabajar para que cada familia tenga una mejor calidad de vida”, afirmó. Por su parte, el delegado regional del Infonavit en Coahuila, José Iván Caballero González, señaló que la institución mantiene como prioridad ofrecer soluciones accesibles de vivienda para las y los trabajadores.

Explicó que este tipo de entregas se realizarán de manera periódica como parte de la colaboración entre el Municipio y el Infonavit, incluyendo programas para reducir saldos, mensualidades y tasas de interés. Durante el evento, se realizó la entrega simbólica de 10 escrituras, representando a las más de 800 familias beneficiadas en esta jornada.

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